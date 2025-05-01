Скільки заробляють українці у 2025 році: де найбільші зарплати і які професії в топі

Очолюють рейтинг найоплачуваніших фахівців представники IT-сфери

Реальне зростання доходів українців у 2025 році становить лише 6,5% –через інфляцію на рівні 12,4%, попри амбітні очікування уряду щодо зростання середньої зарплати до 25 732 грн (+18,4%). Про це йдеться у матеріалі Новини.LIVE, передає «Главком».

Найвищі середні зарплати зафіксовано у Києві – близько 29 тис. грн. У Дніпрі й Харкові показники також високі – 26-27 тис. грн. Натомість у прифронтових регіонах рівень оплати праці нижчий через підвищені ризики та нестабільність.

Очолюють рейтинг найоплачуваніших фахівців представники IT-сфери:

System Architect – до 272 тис. грн;

Senior Developer – у середньому 188 тис. грн;

Junior Developer – близько 38 тис. грн.

Серед інших високооплачуваних сфер – авіаційний транспорт (43 900 грн), фінансовий та страховий сектор (41 400 грн).

Керівники банківських відділень отримують понад 55 тис. грн, а фінансові консультанти демонструють найвищу динаміку зростання доходів у галузі (+9,5%).

Активно зростають зарплати в таких сферах, як:

SMM – +62%;

дизайн – +64%;

електрика – +50%.

У будівництві – одному з лідерів за динамікою – заробітки виглядають так:

зварники – до 100 тис. грн;

оператори ЧПК – до 120 тис. грн;

будівельники – від 30 тис. грн;

водії вантажівок – у середньому 27 600 грн.

Високі зарплати також утримує оборонний сектор: рядові військовослужбовці – від 50 тис. грн, технічні спеціалісти – понад 70 тис. грн.

Натомість найнижчі середні зарплати спостерігаються у:

культурі – 13 100 грн;

освіті – 14 600 грн;

охороні здоров’я – до 16 900 грн;

сільському господарстві – 17 600 грн.

У цих галузях темпи зростання не перевищують 14-17%, що не компенсує рівень інфляції. За прогнозами, у 2026–2027 роках темпи зростання зарплат сповільняться до 3-4%.

Член комітету Ради з питань економічного розвитку Богдан Кицак повідомив, що підвищення мінімальної заробітної плати в Україні наразі неможливе через зобов’язання перед міжнародними партнерами, зокрема, МВФ.

Нагадаємо, що у 2024 році заробітні плати українських міністрів суттєво відрізнялися залежно від посади та додаткових виплат. Найбільше заробили ті урядовці, які працюють у сфері національної безпеки та енергетики, а найменше – ті, хто був призначений на свої посади наприкінці року.