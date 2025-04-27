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Американці вважають другий термін Трампа у Білому домі «лякаючим»

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Американці вважають другий термін Трампа у Білому домі «лякаючим»
Американці, навіть деякі республіканці, втрачають віру у Трампа
фото: Leah Millis/Reuters

Лише 54% республіканців вважають, що президент Трамп зосереджений на правильних питаннях, тоді як серед незалежних виборців підтримка ще нижча

Американці, зокрема деякі республіканці, дедалі більше втрачають віру в Дональда Трампа з низки ключових питань. Це показало опитування, оприлюднене цього тижня. Зокрема, більшість респондентів описали другий термін Трампа у Білому домі як «лякаючий». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian.

На тлі низьких оцінок економічної та імміграційної політики Трампа, згідно з опитуванням, опублікованим у суботу, лише 24% американців вважають, що він зосереджений на правильних пріоритетах під час свого президентства.

Оприлюднені дані свідчать про історично низький рівень підтримки Трампа для політичного лідера на такому етапі. Більше половини виборців не схвалюють його роботу на посаді президента, а також виступають проти його тарифної політики та скорочення федерального апарату.

Невтішні оцінки з'явилися напередодні відзначення перших 100 днів другого терміну Трампа, що проходять на тлі обвалу світових фінансових ринків і хвилі депортацій, включно з особами, які мали легальні документи.

Опитування Центру досліджень громадської думки Associated Press-NORC показало, що навіть серед республіканців немає одностайності щодо правильності пріоритетів Трампа. Лише 54% республіканців вважають, що президент зосереджений на правильних питаннях, тоді як серед незалежних виборців підтримка ще нижча – лише 9% погоджуються з цим твердженням, а 42% переконані, що увага глави держави спрямована не в той бік.

Загалом, діяльність Трампа на посаді президента схвалюють 39% американців. Приблизно стільки ж громадян підтримують його підходи до зовнішньої політики, торгових переговорів та економіки.

Водночас опитування New York Times/Siena College, проведене серед зареєстрованих виборців, показало, що рівень підтримки Трампа становить 42%, а серед незалежних виборців – лише 29%. Більше половини респондентів вважають, що президент «перевищує свої повноваження», а 59% назвали його другий термін «лякаючим».

Попри традиційно високі рейтинги республіканців у сфері економіки, оцінки Трампа виявилися невтішними. За даними опитування Times, лише 43% виборців схвалюють його економічну політику, що є суттєвим падінням порівняно з квітнем 2024 року, коли підтримка економіки за Трампа становила 64%.

Половина опитаних не підтримує його торговельну політику, а 61% вважають, що президент не має права самостійно запроваджувати тарифи без згоди Конгресу. При цьому 63% респондентів, зокрема 40% республіканців, переконані, що глава держави не повинен мати можливості депортувати легальних іммігрантів, які брали участь у протестах проти Ізраїлю.

У питанні імміграційної політики також спостерігається спад підтримки. Згідно з опитуванням Washington Post-ABC-Ipsos, проведеним у п’ятницю, 53% американців не схвалюють підхід президента до імміграції, тоді як 46% підтримують його. У лютому ситуація була протилежною – тоді більшість респондентів підтримували політику Трампа.

Як повідомляє The Washington Post, наразі 90% демократів, 56% незалежних виборців і 11% республіканців висловлюють незадоволення його імміграційною політикою.

Негативні оцінки супроводжували Трампа протягом усього тижня. Опитування Associated Press, опубліковане в четвер, показало, що половина американців вважає, що тарифна політика президента призведе до «значного» зростання цін, тоді як ще 30% очікують помірного підвищення. Близько половини респондентів висловлюють серйозне занепокоєння можливістю рецесії в США в найближчі місяці.

Даже опитування телеканалу Fox News, який традиційно симпатизує Трампу, не дало йому істотної підтримки. Згідно з даними опитування, опублікованого в середу, лише 38% американців схвалюють економічну політику президента, а 56% її не підтримують.

Крім того, 58% респондентів не схвалюють загальну діяльність Трампа, а 59% – його боротьбу з інфляцією. Лише третина американців вважають, що економічна політика президента приносить користь країні.

Серед представників покоління Z (народжених між 1995 і 2012 роками) невдоволення ще більше. Згідно з опитуванням NBC Stay Tuned, 69% молодих американців не схвалюють економічну політику Трампа. Багато з них скаржаться на труднощі з оплатою оренди та високу інфляцію.

Окрім того, більшість опитаних із цього покоління висловилися за рівні права для студентів-іноземців із візами або грін-картами. Це відбулося на тлі заяв адміністрації Трампа про існування лише двох статей і затримань окремих пропалестинських студентів без належної правової процедури.

Раніше ми писали, що в онлайн-магазині Трампа з’явилися товари з написом «Трамп 2028», що стало черговим, хоч і неофіційним сигналом про можливе бажання Дональда Трампа балотуватися на третій президентський термін. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Politico.

Теги: соцопитування США Дональд Трамп

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