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«Росія має програти у цій війні». Глава МЗС Естонії привітав українців з Новим роком

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«Росія має програти у цій війні». Глава МЗС Естонії привітав українців з Новим роком
Глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу пообіцяв Україні подальшу підтримку
фото з відкритих джерел

Рейнсалу від імені Естонії бажає Україні повної перемоги над країною-агресором 

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу записав новорічне відеопривітання для українців. У ньому він висловив захоплення опором України російській агресії і пообіцяв подальшу підтримку.

Рейнсалу від імені Естонії та всього естонського народу бажає Україні «повної перемоги над країною-агресором». 

«Хочу наголосити: ми, естонський народ, будемо твердо на вашому боці. Ваша боротьба – це наша боротьба. Немає зараз на світі більш мужнього народу, і ми молимося за всіх українських військових на фронті та за безпеку родин усіх українців. Росія має програти у цій війні, а Україна має перемогти. І навіть у найтемніший час є надія… Україна переможе, а зло зазнає поразки», – переконаний Рейнсалу.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний привітав українських захисників і захисниць, а також їх рідних з Новим роком. Головнокомандувач ЗСУ запевнив, що в України вистачить сил здолати ворога. 

Раніше повідомлялось, що Естонія ухвалила новий пакет військової допомоги Україні.

Також з'явилась інформація, що Естонія розглядає можливість передачі Україні мобільних медичних амбулаторій.

Теги: росія війна Естонія Україна

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