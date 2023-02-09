Росія не повинна виграти війну, Німеччина підтримуватиме Україну до кінця – Шольц

Лідери Німеччини та Франції запевнили, що Україна може розраховувати на підтримку їхніх країн у війні з Росією

Німеччина продовжуватиме надавати військову допомогу Україні «стільки, скільки їй буде потрібно». Про це заявив Канцлер Німеччини Олаф Шольц на спільній пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном і президентом України Володимиром Зеленським, пише CNN.

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«Росія не повинна виграти цю війну», – сказав Шольц.

Він додав, що присутність Зеленського на саміті ЄС, який відбудеться в четвер, 9 лютого у Брюсселі, стане сильним сигналом солідарності.

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Зеленський же почав свою промову словами: «Франція та Німеччина мають потенціал змінити правила гри».

«Що раніше Україна отримає далекобійну зброю, що раніше наші пілоти отримають сучасні літаки, що міцнішою буде наша танкова коаліція, то швидше закінчиться російська агресія, і ми повернемо Європі впевнений мир», – додав він .

Після прибуття до Парижа президент України подякував за спонтанну ідею зустрітися та поговорити.

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«Україна може розраховувати на нас у побудові миру. Запропонований вами план – основа для дискусій на шляху, що має привести нас до міжнародної мирної конференції», – зауважив у відповідь на звернення Зеленського Макрон.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Франції на зустріч з Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем. В рамках зустрічі лідерів трьох країн була запланована вечеря, в ході якої обговорюватимуться наступні кроки союзників у допомозі Україні в боротьбі з російською агресією.

До відома, сьогодні, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Великої Британії.