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Зеленський прибув з візитом до Франції (відео)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Зеленський прибув з візитом до Франції (відео)

Літак із Зеленським на борту приземлився в аеропорту «Париж-Орлі»

Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Франції. У нього запланована зустріч з Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Про це повідомляють ЗМІ.

Літак із Зеленським на борту приземлився в аеропорту «Париж-Орлі» о 22:45 за київським часом.

Українського президента, який прибув із запізненням із поїздки до Великої Британії, зустрічав Еммануель Макрон.

Також відомо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц уже прибув до Єлисейського палацу.

В рамках зустрічі лідерів трьох країн запланована вечеря, в ході якої будуть обговорюватись наступні кроки союзників у допомозі Україні в боротьбі з російською агресією.

Нагадаємо, 7 лютого група українських військовослужбовців прибула до Великої Британії, де навчатиметься на самохідній артилерійській установці  AS90. Раніше, 29 січня, українські військові прибули до Великої Британії на навчання на західних танках Challenger 2.

До відома, сьогодні, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Великої Британії. 

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Теги: Париж Володимир Зеленський Еммануель Макрон Олаф Шольц відео

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