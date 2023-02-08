Зеленський прибув з візитом до Франції (відео)

Літак із Зеленським на борту приземлився в аеропорту «Париж-Орлі»

Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Франції. У нього запланована зустріч з Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Про це повідомляють ЗМІ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Літак із Зеленським на борту приземлився в аеропорту «Париж-Орлі» о 22:45 за київським часом.

🔴 Volodymyr Zelensky accueilli à Paris par Sébastien Lecornu pic.twitter.com/dlo5T43Ack Будь ласка, читайте текст після реклами February 8, 2023

Українського президента, який прибув із запізненням із поїздки до Великої Британії, зустрічав Еммануель Макрон.

Також відомо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц уже прибув до Єлисейського палацу.

В рамках зустрічі лідерів трьох країн запланована вечеря, в ході якої будуть обговорюватись наступні кроки союзників у допомозі Україні в боротьбі з російською агресією.

Нагадаємо, 7 лютого група українських військовослужбовців прибула до Великої Британії, де навчатиметься на самохідній артилерійській установці AS90. Раніше, 29 січня, українські військові прибули до Великої Британії на навчання на західних танках Challenger 2.

До відома, сьогодні, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Великої Британії.