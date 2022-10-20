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Росія почала шантажувати ООН через дослідження іранських дронів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Росія почала шантажувати ООН через дослідження іранських дронів
Москва та Тегеран заперечують постачання Росії іранських дронів
фото з відкритих джерел

Росія погрожує «переглянути співпрацю» з ООН

Співробітництво Росії та ООН може бути переглянуто, якщо організація відправить в Україну своїх експертів для обстеження збитих дронів, які, ймовірно, були поставлені до Росії з Ірану. Про це заявив заступник постійного представника РФ при ООН Дмитро Полянський, повідомляє BBC.

За його твердженням, у бойових діях в Україні Росія використовує лише безпілотники власного виробництва.

«У нас є своя промисловість з виробництва безпілотників, яка створює продукцію для цієї кампанії, тому всі звинувачення залишаються на совісті наших західних колег», - сказав Полянський на зустрічі з журналістами за підсумками закритого засідання Ради безпеки ООН, де були висунуті звинувачення в постачаннях Іраном безпілотників Росії.

Як доказ він повідомив, що на уламках деяких безпілотників можна побачити написи російською мовою. «Не думаю, що російська настільки широко використовується в Ірані», – сказав Полянський.

Раніше генеральний секретар ООН Антоніо Гуттереш оголосив про плани відправити в Україну групу фахівців для встановлення належності дронів, за допомогою яких Росія здійснює масовані удари по українській інфраструктурі.

У Києві та на Заході стверджують, що ці безпілотники постачаються до РФ з Ірану. У Тегерані та Москві ці звинувачення заперечують.

Виступаючи перед журналістами, Полянський дав зрозуміти, що укладена під егідою ООН зернова угода, яка дозволила відновити експорт сільгосппродукції з українських портів, не може бути продовжена російською стороною.

«Ми дивитимемося на практичні результати (для РФ – ред.), а не на спроби видати бажане за дійсне. Практичні результати поки що дуже скромні», – сказав він.

Полянський також додав, що Росія поки що «не переконана» у необхідності продовження зернової угоди, і зазначив, що для Москви головним питанням залишається «експорт російських добрив та продовольства».

Термін дії підписаних у липні у Стамбулі домовленостей спливає 19 листопада.

Раніше в середу представник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик повідомив, що дискусії з питання продовження домовленостей щодо експорту продовольства та добрив з Росії та України поки що тривають.

Теги: ООН війна Україна безпілотник Іран росія

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