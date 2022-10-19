Повітряні сили відзвітували про збиті ворожі ракети та дрони 

ЗСУ збили чотири крилаті ракети окупантів

О 12.05 19 жовтня ворог атакував Україну з північно-східного напрямку стратегічною авіацією. Із бомбардувальників-ракетоносців – Ту-95 та Ту-160 було випущено шість крилатих ракет Х-101/Х-555. Про це повідомило Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.

Одну ракету знищено винищувальною авіацією, одну зенітним-ракетним підрозділом у зоні відповідальності Повітряне командування «Центр» на Київщині та Вінниччині. Ще дві ракети – збито протиповітряною обороною Сухопутних військ на Чернігівщині.

«Одночасно з ракетним обстрілом окупанти атакували Україну безпілотниками-камікадзе Shahed-136 з північного напрямку, зокрема з території Білорусі. Станом на 15.30 десять баражуючих боєприпасів було знищено протиповітряною обороною Повітряних Сил повітряного командування «Центр», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 19 жовтня, сили оборони Чернігівщини збили над селом Кіпті дві ракети.

Як відомо, жителі Івано-Франківської області повідомляли, що чули звуки вибухів. Очільниця Івано-Франківської ОДА попередила про загрозу ракетних ударів та закликала жителів регіону залишатися в укриттях.

Також у Вінницькій області прогриміли вибухи. А ще влада повідомляла про роботу ППО на Київщині.

До слова, триває 238 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, водночас не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.