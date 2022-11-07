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Скарги не врятують. Зеленський закликає росіян виходити на акції протестів

Альона Боженко
glavcom.ua
Скарги не врятують. Зеленський закликає росіян виходити на акції протестів
Зеленський дав пораду військовим РФ, як зберегти життя
фото: Офіс президента

Президент вважає, що врятуватись мобілізованим росіянам від смерті в Україні можна жорстким протестом

Президент Володимир Зеленський прокоментував скарги російських військових губернатору Приморського краю Олегу Кожемяку на великі втрати у лавах окупантів у районі Павлівки на Донеччині. Про це він розповів у відеозверненні.

Президент закликав росіян не скаржитися «якимсь безхарактерним», а виходити з протестами на вулиці або здаватися в полон.

«Деякі з російських військових все ж таки задумалися про те, що відбувається. Вони поскаржилися губернатору свого краю на колосальні втрати, а губернатор цей у відповідь передбачувано збрехав, що втрати далеко не такі. А які?», – заявив Зеленський.

За його словами, від російського Владивостока до Павлівки понад 9000 кілометрів, проте губернатор упевнений, що втрати не такі. Президент заявив, що губернатору напевно звідти краще видно, чи йому просто наказали брехати. Також президент додав, що наказ брехати пішов з Москви, а тіла більшості цих убитих до Владивостока не привезуть.

«Але я впевнений, що губернатор вийде та пояснить, чому не всі повернулися. Врятуватися від цього можна не скаргами якимось там ганчіркам, а своєю думкою і не в Telegram, а публічно, не скаргами, а жорстким протестом, не під ковдрою, а на вулицях. І проти тих, хто у Москві», – закликав Зеленський.

Президент додав, що також можна здатись в український полон і таким чином теж можна вижити.

 

Нагадаємо, у Луганській області в полон українським військовим здалась група мобілізованих росіян.

Додамо, 5 листопада до України з російського полону повернулися 19 прикордонників.

Теги: протест президент полон наказ втрати

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