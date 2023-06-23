Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ізраїль різко відповів Росії на звинувачення в підтримці «неонацистів»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ізраїль різко відповів Росії на звинувачення в підтримці «неонацистів»
Глава МЗС Ізраїлю Елі Коен та Росії Сергій Лавров
фото з відкритих джерел

«Жодна сторона не вказуватиме Ізраїлю»

Міністерство закордонних справ Росії звинуватило уряд Ізраїлю в підтримці «неонацистського режиму» України. Про це відомство написало у Twitter.

«Звернули увагу на антиісторичні заяви глави МЗС Ізраїлю Яїра Лапіда, які багато в чому пояснюють курс нинішнього уряду Ізраїлю на підтримку неонацистського режиму в Києві», – йдеться в повідомленні. 

До допису також додали посилання на публікацію, в якій звинувачують євреїв у «пособництві в Голокості» та закидають президенту Латвії Егілсу Левітсу, що нібито він, «маючи єврейське коріння, «успішно» прикриває реабілітацію Ваффен СС у своїй країні».

Крім того, у публікації пишуть, що Зеленський «прикривається походженням сам та прикриває ним натуральних неонацистів». У тексті також заявляють про «махровий антисемітизм» в Україні, у маніпулятивний спосіб посилаючись на дані досліджень.  

МЗС Ізраїлю відповіло. Там закликали закликали «не вказувати» їм.

«Немає жодних змін у політиці Ізраїлю, яка категорично відкидає та виступає проти прославлення злочинців, які співпрацювали з нацистами у вбивстві євреїв. Жодна сторона не вказуватиме Державі Ізраїль, міністерству закордонних справ Ізраїлю та його емісарам про важливість збереження пам’яті про Голокост і війну шляхом спотворення історії», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїль шукає можливість надати Україні та Польщі танки.

Теги: Ізраїль росія Сергій Лавров

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу наголосив, що країна «проявить обережність», допомагаючи Україні
Нетаньягу пояснив, чому Ізраїль не надаватиме зброю Україні
Сьогодні, 08:49
Ізраль думає, чи надавати танки Merkava двом країнам
Ізраїль шукає можливість надати Україні та Польщі танки
19 червня, 10:44
Тель-Авів експортує надлишки систем, які він раніше не продавав за кордон
Ізраїль вперше продасть свій флагманський танк європейській країні
15 червня, 18:05

Політика

Кремль підтвердив: Іран є пособником Росії у війні
Кремль підтвердив: Іран є пособником Росії у війні
Ізраїль різко відповів Росії на звинувачення в підтримці «неонацистів»
Ізраїль різко відповів Росії на звинувачення в підтримці «неонацистів»
«Треба пристрелити». Дуда порівняв РФ із диким звіром
«Треба пристрелити». Дуда порівняв РФ із диким звіром
Син відомого американського мільярдера дорікнув Заходу за нерішучість у допомозі Україні
Син відомого американського мільярдера дорікнув Заходу за нерішучість у допомозі Україні
Євросоюз затвердив 11-й пакет санкцій проти Росії
Євросоюз затвердив 11-й пакет санкцій проти Росії
Путін – все? Newsweek вказав на нову роль Пригожина
Путін – все? Newsweek вказав на нову роль Пригожина

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
90K
Уламки батискафа «Титан» знайшли поблизу «Титаніка»: члени екіпажу вважаються загиблими
48K
На зниклому батискафі поблизу «Титаніка» закінчився кисень – ЗМІ
38K
Підрив Каховської ГЕС. Академік Ландау оприлюднив план порятунку Півдня України
28K
«Ми побачили рівень підготовки білорусів, коли вони намагалися збити український дрон»
25K
«Товста смердючка». Мер Дніпра та керівник лікарні полаялися в соцмережі
16K
Путін викрадає Угорщину з Європи. Що далі?

Новини

Противник намагався відновити втрачене положення в районі Макарівки – Генштаб
Сьогодні, 07:06
Знайдено уламки батискафа «Титан», ракетна атака ворога: головне за ніч
Сьогодні, 07:01
Місцями будуть дощі та грози: прогноз погоди на 23 червня
Сьогодні, 06:22
Аналітики ISW прогнозують посилення ударів ЗСУ по маршрутах логістики росіян на півдні
Сьогодні, 05:02
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
Сьогодні, 03:45
23 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:31

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту