Ізраїль різко відповів Росії на звинувачення в підтримці «неонацистів»

«Жодна сторона не вказуватиме Ізраїлю»

Міністерство закордонних справ Росії звинуватило уряд Ізраїлю в підтримці «неонацистського режиму» України. Про це відомство написало у Twitter.

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«Звернули увагу на антиісторичні заяви глави МЗС Ізраїлю Яїра Лапіда, які багато в чому пояснюють курс нинішнього уряду Ізраїлю на підтримку неонацистського режиму в Києві», – йдеться в повідомленні.

До допису також додали посилання на публікацію, в якій звинувачують євреїв у «пособництві в Голокості» та закидають президенту Латвії Егілсу Левітсу, що нібито він, «маючи єврейське коріння, «успішно» прикриває реабілітацію Ваффен СС у своїй країні».

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Крім того, у публікації пишуть, що Зеленський «прикривається походженням сам та прикриває ним натуральних неонацистів». У тексті також заявляють про «махровий антисемітизм» в Україні, у маніпулятивний спосіб посилаючись на дані досліджень.

МЗС Ізраїлю відповіло. Там закликали закликали «не вказувати» їм.

«Немає жодних змін у політиці Ізраїлю, яка категорично відкидає та виступає проти прославлення злочинців, які співпрацювали з нацистами у вбивстві євреїв. Жодна сторона не вказуватиме Державі Ізраїль, міністерству закордонних справ Ізраїлю та його емісарам про важливість збереження пам’яті про Голокост і війну шляхом спотворення історії», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїль шукає можливість надати Україні та Польщі танки.