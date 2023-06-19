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Ізраїль шукає можливість надати Україні та Польщі танки

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ізраїль шукає можливість надати Україні та Польщі танки
Ізраль думає, чи надавати танки Merkava двом країнам
фото: ілюстративне

США тисне на Ізраїль, щоб той передав танки Merkava для Польщі та Україні

Польща та Україна можуть отримати велику партію ізраїльських танків Merkava, списаних із армії країни. Про це повідомляє ізраїльський портал Walla.

За даними видання, переговори про постачання в Європу цих танків могли початися через тиск США, який наполягає на необхідності надання Києву допомоги, зокрема військової, і Ізраїль, нібито, шукає для цього можливості. 

15 червня агентство Reuters повідомляло, що Ізраїль задумався про передачу танків Merkava двом країнам, одна з яких розташована в Європі. Як розповів голова відділу координації експорту міністерства оборони Яїр Колес, попит на ізраїльську продукцію частково зумовлений бажанням країн поповнити свої арсенали після надання озброєнь Україні.

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу спростував інформацію про можливі постачання озброєнь Києву. При цьому він наголосив, що ізраїльська влада має намір продовжувати обмежуватися наданням гуманітарної допомоги Києву.

Merkava – основний бойовий танк, який був винайдений і до сих пір виробляється в Ізраїлі. Перший серійний танк «Меркава Mk.1» був виготовлений в 1979 році Останньою модифікацією танка є «Меркава Барак».

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков на початку наступного тижня матиме розмову із ізраїльським колегою Йоавом Галантом. Ініціатором розмови є керівник Міноборони США Ллойд Остін. Неназвані ізраїльські чиновники повідомили, що темою розмови може стати нелетальна допомога Україні.

Розмова між керівниками оборонних відомств відбудеться вперше. Йоав Галант очолив міністерство оборони Ізраїлю 5 місяців тому.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль створить систему ППО, яка збиватиме іранські гіперзвукові ракети.

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