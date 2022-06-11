Росії не вдалося обратися в один із головних органів ООН

Росія зазнала невдачі через розв'язану проти України війну

Росії не вдалося вибратися на новий термін членом Економічної та соціальної ради ООН - одного з шести головних органів Організації Об'єднаних Націй. Після п'яти турів голосування, яке проходило в Нью-Йорку в п'ятницю, 10 червня, РФ не змогла отримати необхідні для обрання в раду голоси двох третин держав-членів Генеральної асамблеї ООН. Про це повідомляє DW.

У першому турі РФ отримала 118 голосів – на 10 менше, ніж потрібно для обрання. Тому вона вийшла у другий тур разом із Північною Македонією, яка несподівано показала другий після Росії результат у регіоні «Східна Європа».

У наступних раундах ні Росії, ні Північної Македонії не вдалося отримати потрібну кількість голосів. Неназвані дипломати, на яких посилається dpa, пояснюють невдачу РФ узгодженою позицією країн Заходу на чолі зі США, які засудили військову агресію Росії проти України.

Загалом 10 червня планувалося обрати 18 нових членів Економічної та соціальної ради ООН. Обрання решти 17 кандидатів пройшло успішно. Дата проведення голосування для вибору останнього, 18 члена, буде оголошена пізніше.

Економічна та соціальна рада ООН координує співпрацю в економічній, соціальній областях ООН та її спеціалізованих установ. До її складу входять представники 54 держав, причому за кожним регіоном планети закріплено певну кількість місць: наприклад, за Африкою – 14, а за Східною Європою – 6. Кожна держава обирається до ради на трирічний термін Генасамблеєю ООН. В даний час Росія є членом Економічної та соціальної ради ООН, але її повноваження закінчуються у грудні поточного року.

Нагадаємо, раніше Росію виключили зі складу Всесвітньої туристичної організації ООН. Відповідне рішення підтримали 40 країн. Проти того, щоб країну-окупанта виключили з організації, виступили 11 держав.

Нещодавно дипломати влаштували демарш під час виступу Росії на конференції ООН.

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