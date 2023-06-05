Росія вивела кораблі для масштабних навчань у двох морях

Тихоокеанський флот РФ вивів у моря понад 60 кораблів

Понад 60 кораблів і судів Тихоокеанського флоту, понад 11 тис. військовослужбовців проведуть з 5 по 20 червня в Японському та Охотському морях навчання з практичними ракетними та артилерійськими стрільбами, повідомили у пресслужбі флоту у понеділок, пишуть росЗМІ.

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«У навчанні угруповання сил Тихоокеанського флоту задіяно понад 60 бойових кораблів і суден забезпечення флоту, близько 35 літальних апаратів морської авіації, берегові війська та понад 11 тис. військовослужбовців», – йдеться у повідомленні.

«Наразі сили флоту розгорнуті у призначених районах і розпочали практичне відпрацювання завдань за планами навчання», – повідомили в пресслужбі флоту.

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Планується ході навчань військові країни-агресора здійснять пошук і стеження за підводними човнами умовного супротивника, виконають навчально-бойові вправи з надводних та повітряних цілей з практичними ракетними та артилерійськими стрільбами.

Також повідомляється, що на навчаннях корабельні тактичні групи спільно з морською авіацією «відпрацюють організацію протиповітряної оборони загонів кораблів, а також питання організації матеріально-технічного забезпечення сил у морі». Відповідно до плану на 2023 рік у період з 5 по 20 червня ТОФ розпочав великі навчання в Японському та Охотському морях під керівництвом командувача флоту Росії адмірала Віктора Ліїни.

Нагадаємо, у столиці Естонії Талліні 3 червня, стартували найбільші за цей рік військові навчання. Для них залучено 50 кораблів НАТО. Це найбільші цьогорічні навчання в Балтійському морі Baltops 23, у яких беруть участь 50 бойових кораблів НАТО. Метою навчань є відпрацювання взаємодії сухопутних, повітряних та військово-морських сил 20 країн. Загалом у 52 навчаннях Baltops беруть участь приблизно 6000 військовослужбовців. Протягом двох тижнів відпрацюють, протичовнову і протиповітряну оборону, знешкодження боєприпасів і медико-рятувальні операції.

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