Хвилина мовчання: згадаймо Валерія Чибінєєва, який загинув у свій день народження

Військовий захищав Батьківщину ще з 2014-го

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Валерія Чибінєєва.

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3 березня, у свій день народження, у боях під Гостомелем на Київщині загинув Герой України, славетний командир роти снайперів 79-ої десантно-штурмової бригади ЗСУ, визволитель Червоного Лиману на Донеччині і захисник Донецького аеропорту 34-річний Валерій Чибінєєв

Військовий народився 1988 року у Бердянську. Рано втратив батьків, тому виховувався у школі-інтернаті. З 5-річного віку Валерій Чибінєєв мріяв стати розвідником-десантником.

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Після 9 класу Валерій Чибінєєв вступив до Запорізького ліцею з посиленою фізичною підготовкою «Захисник», згодом став курсантом факультету розвідки Одеської військової академії, пізніше перевівся до Львівської академії сухопутних військ, яку закінчив у 2010 році.

З курсантських років він любив займатися спортом – щоранку пробігав по 10 кілометрів, захоплювався єдиноборствами. Товариші Валерія відмічають і його жагу до знань – він любив читати, особливо цікавився історичною літературою.

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Валерій Чибінєєв командував ротою снайперів, холоднокровно зупиняв атаки ворога, врятував не одне життя, пораненим залишався зі своїми побратимами на полі бою, аби зберегти керованість підрозділу та не здати позицій фото з відкритих джерел

Валерій Чибінєєв з перших днів російської агресії став на захист територіальної цілісності та незалежності Батьківщини. У складі аеромобільно-десантного батальйону брав участь у визволені міста Лиман Донецької області.

У червні 2014 року, під час ведення бойових дій в районі селища Бірюкове Луганської області, підрозділ, очолюваний Чибінєєвим, знищив ДРГ противника та взяв у полон двох терористів. У липні того ж року, поблизу селища Ізварине Луганської області, разом зі своїми побратимами витягнув з підбитого танка трьох військовослужбовців. У січні 2015 року обороняв Донецький аеропорт поблизу злітної смуги летовища.

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У липні 2016 року, під час виконання бойового завдання на спостережному посту поблизу м. Авдіївки, у ході успішно проведених операцій групами снайперів під керівництвом Валерія Чибінєєва було знищено живу силу розрахунків кулеметів та гранатометів та одного снайпера, загалом 12 підтверджених цілей. Наприкінці цього ж місяця зазнав поранення внаслідок обстрілу позицій артилерією терористів. Попри це продовжував керувати підрозділом, що дозволило утримати позиції попри численні атаки терористів та обстріли території ворожою артилерією.

Нагородні атрибути звання Героя України капітану Валерію Чибінєєву були вручені президентом України Петром Порошенком під час параду на Хрещатику з нагоди 25-ї річниці Незалежності України 24 серпня 2016 року.

Пізніше він продовжив службу в ГУР МОУ.

Валерій Чибінєєв із Валерієм Залужним фото з відкритих джерел

Поховали Валерія 11 березня на Берковецькому кладовищі в Києві.

У чоловіка залишилися дружина та маленька донька.

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За 3 роки до загибелі Валерія, у 2019 році, поліг його рідний брат, військовик Роман Чибінєєв, який загинув на Донеччині.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх, хто воював, усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.