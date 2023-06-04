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В Естонії почалися масштабні військові навчання: задіяні 50 кораблів НАТО

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
В Естонії почалися масштабні військові навчання: задіяні 50 кораблів НАТО
У навчаннях бере участь американський корабель Mount Whitney
фото: Aleksander Espenberg/Kaitsevägi

Метою навчань є відпрацювання взаємодії сухопутних, повітряних та військово-морських сил 20 країн

У столиці Естонії Талліні учора, 3 червня, стартували найбільші за цей рік військові навчання. Для них залучено 50 кораблів НАТО. Про це повідомляє ERR.ee.

Як зазначається, це найбільші цьогорічні навчання в Балтійському морі Baltops 23, у яких беруть участь 50 бойових кораблів НАТО.

Метою навчань є відпрацювання взаємодії сухопутних, повітряних та військово-морських сил 20 країн. Загалом у 52 навчаннях Baltops беруть участь приблизно 6000 військовослужбовців.

Протягом двох тижнів союзники відпрацюють, зокрема, протичовнову і протиповітряну оборону, знешкодження боєприпасів і медико-рятувальні операції.

Підготовка до навчань тривала три роки. Командувач ВМС Естонії Юрі Саска зауважив, що такої кількості кораблів у Таллінні ще не було.

«У 2016 році учасників було трохи менше, тобто тільки морська піхота і їхні кораблі. Але ще ніколи не було такого, щоб усі кораблі починали навчання з Таллінна», – розповів командувач.

Найбільшим кораблем, який прибув до Таллінна, є Mount Whitney, що належить 6-му флоту США і звідки здійснюється управління всією операцією.

«Ми проводимо ці навчання, щоб зміцнити довіру між силами НАТО, щоб забезпечити хороше співробітництво та оперативні можливості, щоб, коли ми опинимося в бойовій ситуації, могли об'єднати наші сили та діяти як єдине ціле», – пояснив командувач 6-го флоту США віце-адмірал Томас Іші.

Цікавим є і плавзасіб, на якому прибули шведи. Їхній підводний човен, що працює на електриці, може залишатися під водою понад місяць не спливаючи.

Навчання завершаться 16 червня в Німеччині. 

Нагадаємо, в Україні відбулися навчання екіпажів бойових вертольотів Мі-24 й військово-транспортних вертольотів Мі-8: фоторепортаж.

Як повідомлялося, Сполучені Штати разом з партнерами співпрацюватимуть для навчання українських пілотів на винищувачах четвертого покоління, зокрема F-16.

До слова, білоруські військові 30 травня розпочали навчання, на яких вони тренуватимуть завдання щодо ракетних ударів

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Теги: військові навчання НАТО Естонія

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