В Естонії почалися масштабні військові навчання: задіяні 50 кораблів НАТО

Метою навчань є відпрацювання взаємодії сухопутних, повітряних та військово-морських сил 20 країн

У столиці Естонії Талліні учора, 3 червня, стартували найбільші за цей рік військові навчання. Для них залучено 50 кораблів НАТО. Про це повідомляє ERR.ee.

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Як зазначається, це найбільші цьогорічні навчання в Балтійському морі Baltops 23, у яких беруть участь 50 бойових кораблів НАТО.

Метою навчань є відпрацювання взаємодії сухопутних, повітряних та військово-морських сил 20 країн. Загалом у 52 навчаннях Baltops беруть участь приблизно 6000 військовослужбовців.

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Протягом двох тижнів союзники відпрацюють, зокрема, протичовнову і протиповітряну оборону, знешкодження боєприпасів і медико-рятувальні операції.

Підготовка до навчань тривала три роки. Командувач ВМС Естонії Юрі Саска зауважив, що такої кількості кораблів у Таллінні ще не було.

«У 2016 році учасників було трохи менше, тобто тільки морська піхота і їхні кораблі. Але ще ніколи не було такого, щоб усі кораблі починали навчання з Таллінна», – розповів командувач.

Найбільшим кораблем, який прибув до Таллінна, є Mount Whitney, що належить 6-му флоту США і звідки здійснюється управління всією операцією.

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«Ми проводимо ці навчання, щоб зміцнити довіру між силами НАТО, щоб забезпечити хороше співробітництво та оперативні можливості, щоб, коли ми опинимося в бойовій ситуації, могли об'єднати наші сили та діяти як єдине ціле», – пояснив командувач 6-го флоту США віце-адмірал Томас Іші.

Цікавим є і плавзасіб, на якому прибули шведи. Їхній підводний човен, що працює на електриці, може залишатися під водою понад місяць не спливаючи.

Навчання завершаться 16 червня в Німеччині.

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