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Португалія відмовила Україні у літаках F-16

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Португалія відмовила Україні у літаках F-16
Португалія «відкрита до можливості» навчання українських льотчиків на F-16
фото з відкритих джерел

Військово-повітряні сили Португалії налічують від 25 до 27 літаків F-16

Португалія не надаватиме Україні літаки F-16 у межах «коаліції винищувачів», але готова долучитись до навчання персоналу. Про це заявив міністр закордонних справ Португалії Жоау Гомеш Кравіньо, повідомляє видання Diário de Notícias.

За словами очільника португальського МЗС, відправлення F-16 є «питанням, яке не обговорюється», оскільки «Португалія не має необмеженої кількості літаків».

«У нас є ті (літаки – ред.), які нам потрібні для виконання наших національних зобов'язань, а також в НАТО, тому наразі це питання не постає», – сказав Кравіньо.

Водночас він підтвердив, що Португалія «відкрита до можливості» навчання українських льотчиків на F-16. «У нас є дуже хороші льотчики й інструктори, і вони готові працювати з колегами з інших країн, які також мають F-16, щоб навчати українських льотчиків», – додав міністр закордонних справ Португалії.

За різними даними, Військово-повітряні сили Португалії налічують від 25 до 27 літаків F-16.

Нагадаємо, Сполучені Штати підтримують спільні міжнародні зусилля з навчання українських пілотів на західних винищувачах F-16. Однак щодо самих літаків – президент Джо Байден наразі не ухвалив остаточного рішення щодо того, чи США самі передадуть їх Україні, чи це зроблять союзники.

Також глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель повідомив, що тренування українських військових на винищувачах F-16 вже почалося.

До відома, участь Німеччини в «авіаційній коаліції» з допомоги Україні літаками не обговорюється, бо Бундесвер не має винищувачів F-16 у своєму розпорядженні.

Теги: міністр Португалія навчання президент винищувач

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