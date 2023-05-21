Контроль над Бахмутом: Зеленський розставив крапки над «і»

Володимир Зеленський: «Бахмут не охоплений сьогодні Російською Федерацію. Ніяких двох тлумачень цього бути не буде»

Російські загарбники не контролюють Бахмут на Донеччині, ЗСУ продовжують виконувати важливе завдання у місті. Про це президент України Воломир Зеленський заявив під час пресконференції у Хіросімі.

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Як відзначив президент, він чітко розуміє, що відбувається сьогодні в Бахмуті й для чого це відбувається. Водночас він не може ділитись зі спільнотою тактичними поглядами наших військових.

«Але ми бачимо, що країна, яка більша нас в десятки разів, не може нас окупувати та виграти цю війну. І я думаю, ще трошки і ми будемо перемагати», - заявив президент.

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За словами Зеленського, військове командування цінує життя наших військових, які продовжують виконувати дуже важливе завдання в місті.

«Найскладніше, якби в Бахмуті була якась військова тактична помилка і люди б опинилися в оточення... Сьогодні вони виконують дуже важливе завдання, сьогодні вони знаходяться в Бахмуті. В яких точках, ділитися не буду, але це говорить про те, що Бахмут не охоплений сьогодні Російською Федерацію. Ніяких двох тлумачень цього бути не буде», - відзначив президент.

Нагадаємо, засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що його найманці нібито повністю захопили Бахмут. Українські військові спростували цю заяву.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський на саміті G7 у Японії зробив заяву про Бахмут. Він заявив, що росіяни не взяли повністю місто. Проте глава держави наголосив, що у Бахмуті все зруйноване.