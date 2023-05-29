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Росіяни накрили Україну ракетами та дронами: як минула ніч у регіонах

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни накрили Україну ракетами та дронами: як минула ніч у регіонах
Протягом доби ворог завдав 93 удари по 20 населених пунктах Запорізької області
фото: пресслужба ДСНС

Протягом дня росіяни здійснили 14 обстрілів прикордоння

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

Київщина

Вночі ворог атакував Київщину БПЛа та рактами. Працювало ППО. Постраждалі відсутні. Внаслідок падіння уламків є пошкодження декількох приватних будинків та інших споруд (паркан, гараж, ангар). Пошкодження незначні. В одному з будинків була невелика пожежа – ліквідована.

Уламками пошкоджена одна квартира в багатоповерховому будинку – вибито скло та конструкція балкону. Крім цього в одному з навчальних закладів вибиті вікна в гуртожитку та навчальному приміщенні. Інформація уточнюється, оперативні групи продовжують роботу

Львівщина

Сили ППО вночі над територією Золочівського району збили одну крилату ракету. Внаслік падіння уламків згоріла господарська будівля та трактор. Постраждалих немає. На місці падіння уламків виникла вирва.

Хмельниччина

Вночі російські війська вдарили по об'єктах Хмельниччини. Один з них – військовий. На даний момент тривають роботи з локалізації пожеж на складах паливно-мастильних матеріалів та зберігання бойових матеріальних цінностей. Виведено з ладу 5 літальних апаратів.

Розпочаті відновлювальні роботи злітно-посадкової смуги. Дані щодо постраждалих уточнюються. На Кіровоградщині вночі збили «шахед», уламками пошкоджена покрівля житлового будинку в Новоукраїнському районі. Пошкоджено залізничне полотно.  Попередньо – без загиблих та травмованих.

Полтавщина

Вночі силами ППО збито дві ракети та БпЛА. Станом на ранок повідомлення про руйнування не надходили.

Чернігівщина

За добу – шість обстрілів, із мінометів та артилерії, Новгород-Сіверський та Корюківський райони. Без жертв та руйнувань.

Сумщина

Вчора протягом дня росіяни здійснили 14 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 49 вибухів. Обстрілів зазнали Новослобідська, Великописарівська, Есманська, Зноб-Новгородська, Шалигинська, Юнаківська, Миропільська, Хотінська, Білопільська громади.Попередньо – без людських втрат та руйнувань. Вночі і зранку ворогом здійснено 10 обстрілів (63 вибухів).

Глухівська громада: з території рф здійснено обстріл зі ствольної артилерії м. Глухів. Внаслідок обстрілу пошкоджено два багатоквартирні житлові будинки шкільний стадіон, легковий автомобіль.

Середино-Будська громада: 17 вибухів (ствольна артилерія) та обстріл з мінометів, 10 вибухів. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок та газову трубу вуличного побутового газопроводу. Інформація про постраждалих уточнюється.

Запорізька область

Протягом доби ворог завдав 93 удари по 20 населених пунктах Запорізької області: артобстріли по Гуляйполю, Оріхову, Кам'янському та навколишніх селах, РСЗВ по Степногірську, Малинівці, Темирівці, атака з БПЛА по Ольгівському. На щастя, людей не зачепило. Додалося 11 нових руйнувань приватних будинків та іншого майна місцевих жителів.

Дніпропетровщина

Учора вдень ворог направив важку артилерію на Нікопольщину. Дісталося Мирівській громаді. А надвечір з дрона-камікадзе агресор атакував Марганецьку громаду. Минулося без загиблих та постраждалих.

Харківщина

Протягом доби ворог обстріляв щонайменше 16 населених пунктів області. На Слобожанському напрямку противник протягом минулої доби завдав авіаційних ударів в районах Плетенівки та Вовчанських Хуторів. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів  Липці, Гатище, Плетенівка, Вовчанськ, Мала Вовча  та Бударки.

На Куп’янському напрямку противник протягом минулої доби вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Завдав авіаційного удару в районі Кислівки.

Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Колодязне, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка, Берестове.

Минулої ночі у с. Богуславка Ізюмського району внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено житловий будинок. Поранення зазнав 49-річний цивільний чоловік. У с. Кучерівка Куп'янського району внаслідок артилерійського обстрілу поранення зазнала жінка 73 років.

Луганщина

Росіяни продовжують відкривати вогонь по наших селах та позиціях Збройних Сил. Застосовують авіацію – завдані удари по Білогорівці. За добу противник здійснив  90 обстрілів(429 снарядів).

У так званій «ЛНР» відзначають вкрай низькі темпи паспортизації серед літніх людей. Як повідомлялося раніше, для підвищення цих показників впровадили виїзні мобільні бригади та волонтерів, які адресно оформлюють всі необхідні документи.

Донеччина

Росіяни за добу здійснили 31 обстріл дев’ять населених пунтків: с.Карлівка, Часів Яр, смт Ясногірка, смт Велика Новосілка, смт Південне, с.Скудне, с.Новоочеретувате, Авдіївка, Курахове. Пошкоджено три житлових будинки. Інші дані щодо наслідків уточнюються.

Одещина

Вночі над Одещина знищено дрон-камікадзе типу Shahed-131/136. Внаслідок влучання у портову інфраструктуру Одеси спалахнула пожежа. Її оперативно ліквідовано. Інформація про масштаб руйнувань уточнюється.

Миколаївщина

Під час нічної масованої ракетно-дронової атаки ворог спрямував по півдню України дрони-камікадзе типу Shahed-131/136. Три з них знищено в небі над Миколаївщиною.

Сьогодні зранку ворог завдавав ударів за межами населеного пункту Снігурівської громади. Постраждалих та руйнувань немає. Вчора ворожого обстрілу зазнало м. Очаків Очаківської громади, внаслідок чого відбулося займання на відкритій території берегової лінії. Постраждалих немає.

Також вчора ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Ввечері зафіксовано ворожий обстріл по відкритій території населеного пункту Куцурубської громади. Без постраждалих.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 61 обстріл (300 снарядів), з них по м. Херсон – шість обстрілів (26 снарядів). Рашисти поцілили у райони 23 населених пунктів області; територію і будівлю лікарні та заводу у Бериславському районі. Внаслідок ворожого артобстрілу Херсона поранень зазнала 86-літня жінка.

Нагадаємо, у ніч проти 29 травня російські окупанти атакували військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури України крилатими ракетами та ударними дронами. Силами оборони України було знищено 67 повітряних цілей ворога.

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