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Суд визнав винною у дискредитації армії росіянку через надпис «я люблю свого тата» 

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Суд визнав винною у дискредитації армії росіянку через надпис «я люблю свого тата» 
Світлана Потеряхіна вийшла у Казані на акцію протесту проти мобілізації
фото з відкритих джерел

Дівчину оштрафували на 30 тис. рублів

У дівчину, яка вийшла на одинокий пікет з плакатом «я люблю свого тата», визнали винною у «дискредитації окупаційної армії». Про це повідомляє «Медуза». 

Повідомляється, що 24 вересня Світлана Потеряхіна вийшла у Казані на акцію протесту проти мобілізації. З собою вона принесла плакат із написом: «я люблю свого тата». Росіянку затримали до привезли до поліції. Там їй погрожували фізичним та сексуальним насильством. А коли росіянка попросила води, їм порекомендували пити з унітазу. 

Згодом російський суд оштрафував дівчину на 30 тис. рублів та визнав її винною у «дискредитації армії».

Раніше повідомлялося, що Росія планує взимку стабілізувати фронт в Україні, а навесні відновити активні бойові дії, у зв'язку з чим в Кремлі очікують, що безповоротні втрати мобілізованих складуть близько 100 тисяч осіб.

Нагадаємо, мобілізовані росіяни обманом потрапляють на передову, дехто із загарбників уже думає про самовільне залишення військової частини. 

Також у Підмосков'ї в парку «Патріот» мобілізовані, яких готують до відправки на фронт, влаштували бунт, один із військовослужбовців спочатку в нецензурній формі вилаяв командувача частиною, а потім ударив його.

1 листопада у Росії розпочався осінній призов на військову службу. Він триватиме до 31 грудня. Міноборони РФ планує призвати на строкову службу 120 тисяч людей. 

У ЗМІ з'явилася інформація, що у Росії після закінчення осіннього призову може початися друга хвиля мобілізації

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Теги: війна росія окупанти Україна

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