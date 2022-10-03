Головна Світ Політика
search button user button menu button

Росія демонстративно покарала воєнкома, щоб відбілити Путіна

Надія Клочко
glavcom.ua
Росія демонстративно покарала воєнкома, щоб відбілити Путіна
Мобілізація у Росії триває з 21 вересня
фото з відкритих джерел

Половину людей, мобілізованих у Хабаровському краї РФ, довелося відправити додому

У Росії військового комісара Хабаровського краю Юрія Лайка відсторонено з посади за «неналежне виконання» заходів з мобілізації. Він мобілізував людей, які не відповідали критеріям відбору для вступу на військову службу. Про це повідомив голова регіону Михайло Дегтярьов.

«Військового комісара Хабаровського краю Юрія Лайка відсторонено в понеділок з посади. Це ніяк не вплине на виконання завдань, які перед нами поставив президент Росії», – зазначив губернатор.

Дегтярьов додав, що «в Хабаровському краї повістки отримали і прибули до військкоматів кілька тисяч наших земляків, з них половину довелося повернути додому як невідповідні критеріям відбору для вступу на військову службу за контрактом».

Нагадаємо, від 21 вересня у Росії триває часткова мобілізація. За даними Генштабу ЗСУ, в Росії після оголошення мобілізації уже призвали до війська 100 тис. осіб, тобто третину від запланованої кількості.

Після оголошення російські чоловіки масово кинулися виїжджати із РФ, утворивши величезні черги на кордонах. 

Тим часом у вересні на тлі оголошення у РФ часткової мобілізації підтримка росіянами очільника Кремля Володимира Путіна знизилась на 6%. При цьому аналітики вважають, що Путін навряд чи подолає фундаментальні проблеми, намагаючись мобілізувати велику кількість росіян для продовження війни в Україні. 

Читайте також:

 

Теги: росія мобілізація війна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Солдати змушені брати їжу через грати
У Росії родичі мобілізованих змушені їх підгодовувати через грати (відео)
1 жовтня, 16:16
В Росії триває так звана часткова мобілізація
Влада Москви визнала, що не здатна провести мобілізацію
Вчора, 14:09
У Бурятії мобілізують усіх підряд
Забирають 65-річних дідусів: росіянка розповіла про мобілізацію в Бурятії (аудіо)
Вчора, 20:02

Політика

Проросійська партія – за бортом. Оголошено результати виборів у Латвії
Проросійська партія – за бортом. Оголошено результати виборів у Латвії
Росія демонстративно покарала воєнкома, щоб відбілити Путіна
Росія демонстративно покарала воєнкома, щоб відбілити Путіна
Друзі України. Стало відомо про нову посаду для Бориса Джонсона
Друзі України. Стало відомо про нову посаду для Бориса Джонсона
На виборах у Болгарії перемагає партія експрем’єра, замішаного в корупції
На виборах у Болгарії перемагає партія експрем’єра, замішаного в корупції
Кадиров і Пригожин публічно підірвали лідерство Путіна – ISW
Кадиров і Пригожин публічно підірвали лідерство Путіна – ISW
Якою буде відповідь США на ядерний удар Путіна по Україні
Якою буде відповідь США на ядерний удар Путіна по Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
88K
Вступ України до НАТО. Дев’ять країн опублікували спільну заяву
70K
Рашисти на Херсонщині закопують невідомі контейнери. «Південь» роз’яснив ситуацію (відео)
54K
«Ливан наш». Нардеп Тищенко пояснив, хто підлаштував йому конфуз
32K
Біля посольства Росії скоєно напад на журналістку «Главкома» (відео)
32K
«Вітаю з фейкорендумом»: актор спародіював розмову Лукашенка та Путіна (відео)
31K
Загроза запуску ракет: в Україні масштабна повітряна тривога (мапа)

Новини

ЗСУ уразили базу і три склади боєприпасів окупантів на Запоріжжі – Генштаб
Сьогодні, 07:00
Пентагон бачить зміни в динаміці боїв в Україні і назвав причини
Сьогодні, 06:19
П'ять хороших новин вихідних, які наближають перемогу
Вчора, 21:00
Порошенко з Польщі відправив партію британських вантажівок для ЗСУ
1 жовтня, 10:54
ЗСУ уразили 11 ворожих пунктів управління різного рівня – Генштаб
1 жовтня, 06:56
П'ять хороших новин 30 вересня, які наближають перемогу
30 вересня, 21:15

Прес-релізи

Державний енерготрейдер АТ «ЕКУ» збільшив частку держави в експорті електроенергії у Польщу до 50%
Державний енерготрейдер АТ «ЕКУ» збільшив частку держави в експорті електроенергії у Польщу до 50%
29 вересня, 18:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту