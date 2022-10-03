Росія демонстративно покарала воєнкома, щоб відбілити Путіна

Половину людей, мобілізованих у Хабаровському краї РФ, довелося відправити додому

У Росії військового комісара Хабаровського краю Юрія Лайка відсторонено з посади за «неналежне виконання» заходів з мобілізації. Він мобілізував людей, які не відповідали критеріям відбору для вступу на військову службу. Про це повідомив голова регіону Михайло Дегтярьов.

«Військового комісара Хабаровського краю Юрія Лайка відсторонено в понеділок з посади. Це ніяк не вплине на виконання завдань, які перед нами поставив президент Росії», – зазначив губернатор.

Дегтярьов додав, що «в Хабаровському краї повістки отримали і прибули до військкоматів кілька тисяч наших земляків, з них половину довелося повернути додому як невідповідні критеріям відбору для вступу на військову службу за контрактом».

Нагадаємо, від 21 вересня у Росії триває часткова мобілізація. За даними Генштабу ЗСУ, в Росії після оголошення мобілізації уже призвали до війська 100 тис. осіб, тобто третину від запланованої кількості.

Після оголошення російські чоловіки масово кинулися виїжджати із РФ, утворивши величезні черги на кордонах.

Тим часом у вересні на тлі оголошення у РФ часткової мобілізації підтримка росіянами очільника Кремля Володимира Путіна знизилась на 6%. При цьому аналітики вважають, що Путін навряд чи подолає фундаментальні проблеми, намагаючись мобілізувати велику кількість росіян для продовження війни в Україні.