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Влада Москви визнала, що не здатна провести мобілізацію

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Влада Москви визнала, що не здатна провести мобілізацію
В Росії триває так звана часткова мобілізація
фото з відкритих джерел

Мер російської столиці змушений відкривати додаткові «пункти збору», бо військкомати не здатні забезпечити мобілізацію

Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що у російській столиці створили 20 додаткових пунктів збору мобілізованих.  Відповідне відео опубліковано в соцмережах.

Собянін заявив, що місто змушене відкривати додаткові «пункти збору», бо військкомати не здатні забезпечити мобілізацію.

«Відкрили додаткові пункти збирання мобілізованих. Не всі діючі військкомати Москви знаходяться в змозі забезпечити заклик щодо часткової мобілізації, тому в Москві створено 20 резервних пунктів збору в добрих приміщеннях. У них призовні комісії можуть спокійно, за нормальних умов працювати із призовниками, зокрема розглядати скарги», – заявив Собянін.

Нагадаємо, що у російській столиці Москві чоловіків призовного віку, які підпадають під оголошену 21 вересня кремлівським диктатором Володимиром Путіним мобілізацію, почали вичисляти за допомогою системи розпізнавання облич.

Мобілізовані росіяни скаржаться на нелюдські умови проживання, пункти збору призовників нагадують загони для худоби – мобілізовані сплять на дерев’яних нарах або просто на підлозі в умовах тотальної антисанітарії. Однак у відповідь на скарги їхнє керівництво погрожує зробити ці умови ще гіршими.

Також зазначимо, що раніше у мережі з'явилося відео, на якому інструкторка радить солдатам, яких відправляють на війну в Україні, запасатися прокладками, тампонами та спальниками.

На думку британської розвідки, на військові бази Росії почали прибувати перші групи людей у рамках часткової мобілізації. Кілька десятків тисяч людей без воєнного досвіду та мінімальної підготовки попрямують на фронт. Тепер Росія зіткнеться з адміністративними та логістичними проблемами, пов'язаними з навчанням військ.

Тим часом у РФ вирішили проблему з забезпеченням зимовою формою своїх вояків. Російських мобілізованих, які прибувають до військкомату, ставлять перед фактом: вони мусять самі собі придбати зимовий одяг.

При цьому президент країни-агресорки Володимир Путін навряд чи подолає фундаментальні проблеми, намагаючись мобілізувати велику кількість росіян для продовження війни в Україні. 

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Теги: відео військові місто мобілізація президент путін росія росіяни фронт

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