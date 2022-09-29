Батьківщина Шойгу протестує проти «могилізації»: поліція пакує жінок в автозаки (відео)

21 вересня Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії, після цього почалися протести

Громадяни РФ мітингують, бо не хочуть йти на війну

У Республіці Тива росіянки 29 вересня вийшли на протест проти мобілізації. Вони скандують «Ні мобілізації», а російські силовики хапають жінок та пакують в автозаки. Про це свідчить відео із соцмереж.

Вочевидь, тувинці несхвально ставляться до ідеї свого земляка – міністра оборони РФ Сергія Шойгу – стати гарматним м'ясом для кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Нагадаємо, у війні, розв'язаній Росією проти України, найчастіше гинуть солдати з далеких від Москви національних республік РФ. У лідерах – Дагестан та Бурятія. Якщо ж брати кількість «двохсотих» на 100 тис. населення, то за цим показником впевнено лідирує якраз Тива – батьківщина міністра оборони країни-агресорки Шойгу.

Нагадаємо, за сім днів після того, як президент Путін оголосив про «часткову мобілізацію», відбувся значний відтік росіян, які намагаються ухилитися від призову. За даними британської розвідки, хоча точні цифри невідомі, вони, ймовірно, перевищують чисельність усіх сил вторгнення, розгорнутих Росією у лютому 2022 року.

Раніше британська розвідка зазначала, що військові невдачі та оголошена мобілізація знижують патріотичну підтримку війни серед жителів Росії. Також британська розвідка повідомляла, що Росія кине мобілізованих на фронт майже без підготовки. При цьому серед новобранців очікується високий рівень скорочення особового складу.

Тим часом у вересні на тлі оголошення у РФ часткової мобілізації підтримка росіянами очільника Кремля Володимира Путіна знизилась на 6%. При цьому аналітики вважають, що Путін навряд чи подолає фундаментальні проблеми, намагаючись мобілізувати велику кількість росіян для продовження війни в Україні.

Тим часом Дагестанці анонсували на завтра протести: планують «здивувати владу».