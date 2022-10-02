Забирають 65-річних дідусів: росіянка розповіла про мобілізацію в Бурятії (аудіо)

За словами росіянки, частина її знайомих переховуються у тайзі

Повістки приходять усім, навіть тим, хто не служив. Їх відправлятимуть на зачистку. Про це окупанту у розмові розповідає подруга. Аудіо бесіди оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За словами росіянки, частина її знайомих переховуються від мобілізації у тайзі. Однак туди за ними мають вирушити силовики. Крім того, до війська забирають дідусів, яким по 60-65 років.

«У нас уже половина покинули Бурятію», – каже співрозмовниця окупанта.

Нагадаємо, у Фінляндії російських дезертирів почали селити у центри, де проживають українські біженці. Такі випадки зафіксовано вже у кількох фінських містах.

Крім того, у російській столиці Москві чоловіків призовного віку, які підпадають під оголошену 21 вересня кремлівським диктатором Володимиром Путіним мобілізацію, почали вичисляти за допомогою системи розпізнавання облич.

Мобілізовані росіяни скаржаться на нелюдські умови проживання, пункти збору призовників нагадують загони для худоби – мобілізовані сплять на дерев’яних нарах або просто на підлозі в умовах тотальної антисанітарії. Однак у відповідь на скарги їхнє керівництво погрожує зробити ці умови ще гіршими.

Також зазначимо, що раніше у мережі з'явилося відео, на якому інструкторка радить солдатам, яких відправляють на війну в Україні, запасатися прокладками, тампонами та спальниками.

На думку британської розвідки, на військові бази Росії почали прибувати перші групи людей у рамках часткової мобілізації. Кілька десятків тисяч людей без воєнного досвіду та мінімальної підготовки попрямують на фронт. Тепер Росія зіткнеться з адміністративними та логістичними проблемами, пов'язаними з навчанням військ.

Тим часом у РФ вирішили проблему з забезпеченням зимовою формою своїх вояків. Російських мобілізованих, які прибувають до військкомату, ставлять перед фактом: вони мусять самі собі придбати зимовий одяг.

При цьому президент країни-агресорки Володимир Путін навряд чи подолає фундаментальні проблеми, намагаючись мобілізувати велику кількість росіян для продовження війни в Україні.