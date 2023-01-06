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Патріарх Кирило закликав на Різдво молитися за Путіна та армію РФ (відео)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Патріарх Кирило закликав на Різдво молитися за Путіна та армію РФ (відео)
Гундяєв закликав молитися за «братів і сестер на українській землі»
фото: скріншот з відео

Патріарх Кирило закликав молитись «за братів в Україні, яких виганяють з Києво-Печерської лаври»

Патріарх РПЦ Кирило у різдвяну ніч звернувся до росіян. Кирило Гундяєв закликав молитися за російську владу та армію, яка воює в Україні. Про це повідомляє «Главком».

«Я всім бажаю пережити сьогоднішню різдвяну ніч, відчути божу присутність, помолитися від усієї душі  за своїх рідних, близьких, за себе, за батьківщину нашу. За тих, хто сьогодні страждає, за наших братів в Україні, яких сьогодні виганяють з Києво-Печерської лаври», – сказав Гундяєв.

Також російський патріарх закликав молитися за «братів і сестер на українській землі», а також за Росію, владу та російських військових.

Раніше патріарх Кирило подякував Путіну за війну в Україні.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що 7 січня 2023 року митрополит Київський і всієї України УПЦ/ПЦУ Епіфаній звершить святкову службу в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.

Натомість УПЦ МП заявила, що митрополит Епіфаній не має дозволу на службу в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.

Як повідомлялося раніше, Києво-Печерський заповідник заявив, що не продовжуватиме орендний договір з УПЦ МП на користування Успенським собором і Трапезним храмом лаври. Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври митрополит УПЦ МП Павло (Лебідь) закликав президента Володимира Зеленського не забирати в УПЦ МП храми на території лаври, які були в неї в оренді. Він записав відеозвернення, у якому поскаржився, що УПЦ не отримала письмового повідомлення про припинення оренди з 1 січня. Однак відповіді від глави держави не дочекався.

22 листопада Служба безпеки України провела обшуки на території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у Києві.

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Теги: росія окупанти церква армія путін

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