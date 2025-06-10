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Розгортання військ Трампа в Каліфорнії тягне на імпічмент – депутат Кларк

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Розгортання військ Трампа в Каліфорнії тягне на імпічмент – депутат Кларк
Іветт Кларк про імпічмент Трампа: Я безумовно вважаю, що це так. Але ми перейдемо цей міст, коли дійдемо до нього
фото: Рolitico

Демократи виступили проти використання Національної гвардії у відповідь на протести

Голова Чорного конгресового з'їзду Іветт Кларк заявила, що президент Дональд Трамп повинен бути підданий імпічменту через розгортання Національної гвардії в Лос-Анджелесі у відповідь на нещодавні вуличні зіткнення з приводу імміграційного контролю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Рolitico.

«Я безумовно вважаю, що це так. Але ми перейдемо цей міст, коли дійдемо до нього», – заявила у вівторок депутат від штату Нью-Йорк Іветт Кларк, відповідаючи на запитання на прес-конференції, чи вважає вона рішення Трампа відправити війська всупереч запереченням державних і місцевих чиновників злочином, що тягне за собою імпічмент.

Інші демократи не зайшли так далеко, коли їх запитали про імпічмент у вівторок.

«Ми перейдемо цей міст, коли дійдемо до цього», – сказав в інтерв'ю депутат Адріано Еспайят (D-N.Y.), голова іспаномовного кокусу (неформальне об'єднання членів законодавчого органу) Конгресу. «Я повинен вивчити всі факти. Це ще не кінець, але вже точно не найкращий початок».

Демократи виступили проти використання Національної гвардії у відповідь на протести, назвавши це загрозою демократії. Каліфорнія планує подати до суду через використання гвардії, стверджуючи, що Трамп перевищив повноваження, збільшивши кількість військ без схвалення губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома, демократа.

«Хаос – це приманка, а перемикач – це конституційна криза і захоплення влади», – заявив журналістам депутат Джиммі Гомес (демократ від Каліфорнії) на окремій прес-конференції від Кларка, що відбулася раніше у вівторок.

Лідери Демократичної партії загалом стримують будь-які потуги щодо імпічменту Трампа. Попередні зусилля депутата Шрі Танедара (штат Мічиган) провалилися на тлі жорсткої реакції в партії, а голова фракції демократів у Палаті представників Піт Агілар з Каліфорнії заявив, що «демократи Палати представників сьогодні не зосереджені на імпічменті», коли він звертався до журналістів після виступу Кларка у вівторок.

«Ми зосереджені на тому, щоб притягнути президента і республіканців у Палаті представників до відповідальності за політику, яка атакує базові потреби, такі як охорона здоров'я і продовольча допомога», – сказав він.

Рядові члени Конгресу, такі як Емілі Ренделл (штат Вашингтон), скептично ставляться до шансів на успіх процедури імпічменту в Палаті представників і Сенаті, яку проводить Республіканська партія.

«Злочин, що тягне за собою імпічмент, і те, що ми можемо фактично перетнути фінішну пряму, - це дві різні речі, і ми бачили, як Дональд Трамп був двічі підданий імпічменту і переобраний», – сказала вона. «Тож чи вважаю я, що це неконституційно і не по-американськи? Так. Чи вважаю я, що американський народ виступає проти цього? Так».

Нагадаємо, правоохоронці США затримали близько 170 осіб під час протестів проти міграційної політики президента США Дональда Трампа. Як повідомляє «Главком» із посиланням на Axios, з них щонайменше 20 учасників протесту були затримані в Нью-Йорку біля хмарочоса Trump Tower, який належить Трампу.

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Теги: Дональд Трамп США імпічмент протест

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