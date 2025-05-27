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«Мені набридло, що Путін вбиває». Найстарший сенатор звернувся до Трампа

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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«Мені набридло, що Путін вбиває». Найстарший сенатор звернувся до Трампа
фото: EPA

Сенатор просить Трампа запровадити санкції проти Путіна

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп має запровадити санкції проти Росії. Про це заявив найстарний сенатор-республіканець Чак Грасслі у дописі в соцмережі X, передає «Главком».

«Мені набридло, що Путін вбиває невинних людей. Президент Трамп, вжийте заходів. Хоча б санції», – написав він.

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що «невдоволений» Путіним та не знає, що з ним сталося.

«Я знаю його давно. Ми завжди ладнали. Але він запускає ракети до міст і вбиває людей, і мені це не подобається. Мені не подобається те, що робить Путін. Жодної крапельки. Він убиває людей. І з цим хлопцем щось трапилося, і це мені не подобається», – заявив він.

Раніше ми писали, що мирні ініціативи Дональда Трампа зазнали краху. Він не здатен досягти припинення війни в Україні, оскільки перебуває під очевидним впливом Володимира Путіна. Водночас ситуацію ще можна змінити – шляхом посилення санкційного тиску.

Видання The Washington Post критично оцінило політику американського президента, заявивши, що саме Трамп бере участь у перемовинах із Кремлем, а не його попередник Джо Байден, тому перекладати відповідальність на нього безпідставно.

До слова, Путін, імовірно, користується слабкою обізнаністю Дональда Трампа щодо історії України та ходу війни, щоб впливати на позицію США.

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Теги: путін війна санкції Дональд Трамп президент США Сенат США

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