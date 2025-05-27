«Мені набридло, що Путін вбиває». Найстарший сенатор звернувся до Трампа

Сенатор просить Трампа запровадити санкції проти Путіна

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп має запровадити санкції проти Росії. Про це заявив найстарний сенатор-республіканець Чак Грасслі у дописі в соцмережі X, передає «Главком».

«Мені набридло, що Путін вбиває невинних людей. Президент Трамп, вжийте заходів. Хоча б санції», – написав він.

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що «невдоволений» Путіним та не знає, що з ним сталося.

«Я знаю його давно. Ми завжди ладнали. Але він запускає ракети до міст і вбиває людей, і мені це не подобається. Мені не подобається те, що робить Путін. Жодної крапельки. Він убиває людей. І з цим хлопцем щось трапилося, і це мені не подобається», – заявив він.

Раніше ми писали, що мирні ініціативи Дональда Трампа зазнали краху. Він не здатен досягти припинення війни в Україні, оскільки перебуває під очевидним впливом Володимира Путіна. Водночас ситуацію ще можна змінити – шляхом посилення санкційного тиску.

Видання The Washington Post критично оцінило політику американського президента, заявивши, що саме Трамп бере участь у перемовинах із Кремлем, а не його попередник Джо Байден, тому перекладати відповідальність на нього безпідставно.

До слова, Путін, імовірно, користується слабкою обізнаністю Дональда Трампа щодо історії України та ходу війни, щоб впливати на позицію США.