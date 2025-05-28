Зеленський відповів на питання: хто дратує Трампа більше: він чи Путін?

Президент про стосунки з Трампом: У партнерстві можна бути дуже некомфортними

Президент України Володимир Зеленський вважає, що більше роздратування в Білого дому викликає саме російський диктатор Володимир Путін. На його думку, хоча він сам іноді говорить неприємні речі, але завжди – відверто. Натомість Путін, за словами Зеленського, часто бреше. Про це глава України сказав на закритій зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

«Я, може, говорю неприємні речі, але я говорю правду. І говорю те, що думаю. А він (Путін, – «Главком»), може, іноді каже дуже приємні речі, але вони брехливі. І я думаю, що для розумних людей викликають більше занепокоєння саме ті, інші люди. Яка б не була публічна риторика, я думаю, що вони реально розчаровані – я не знаю чи підходить таке слово. Але я думаю, в цілому Білий дім розуміє, що Путін точно не хоче нічого закінчувати, як хоче це Білий дім», – зауважив президент.

Зеленський наголосив, що у партнерстві сторони можуть почуватися дуже некомфортно, але все одно залишатися партнерами: «Мені здається, що з Путіним питання в тому, що якщо вам здається, що ви в діалозі – ви реально наодинці знаходитеся».

До слова, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що українському президенту Володимиру Зеленському слід припинити робити заяви, які створюють Україні проблеми. «Все, що він каже, викликає проблеми, мені це не подобається, і краще б це припинити», – написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Як повідомлялося, мирні ініціативи Дональда Трампа зазнали краху. Він не здатен досягти припинення війни в Україні, оскільки перебуває під очевидним впливом Володимира Путіна.