У США хакери зламали месенджер, яким користувалися понад 60 урядовців

Reuters: Це посилює побоювання щодо захисту даних в адміністрації Трампа

На початку травня хакери зламали месенджер TeleMessage, яким користувалися десятки американських чиновників – серед них співробітники Білого дому, дипломатичних служб, митниці та Секретної служби. Його також використовував Майкл Волтц. Як передає «Главком», про це пише Reuters.

Видання пише, що хакер перехопив повідомлення від більшої кількості посадовців США, ніж було відомо раніше. Reuters зазначає, що це робить інцидент ще серйознішим і посилює побоювання щодо захисту даних в адміністрації Трампа.

Reuters знайшло у злитих даних понад 60 різних урядових користувачів месенджера TeleMessage. Ці дані надала американська некомерційна організація Distributed Denial of Secrets, яка збирає зламані та злиті документи в інтересах суспільства. У злитих матеріалах були повідомлення від працівників служб із надзвичайних ситуацій, митниці, дипломатичних установ США, щонайменше одного працівника Білого дому та співробітників Секретної служби. Повідомлення, які побачило агентство Reuters, охоплювали приблизно один день і закінчувалися 4 травня. Багато з них були уривчастими або неповними.

Reuters не вдалося перевірити весь вміст витоку даних із TeleMessage, але більш ніж у шести випадках агентство змогло встановити, що телефонні номери у витоку справді належали конкретним людям. Один з одержувачів перехоплених повідомлень – людина, яка подавала заявку на допомогу до Федерального агентства з надзвичайних ситуацій – підтвердила, що її повідомлення справжнє. Фінансова компанія, повідомлення якої теж були перехоплені, також підтвердила їхню справжність.

Reuters не вдалося з’ясувати, як саме кожна з установ використовувала TeleMessage. На основі обмеженого аналізу видання не виявило нічого, що можна було б вважати явно конфіденційним, і не знайшло повідомлень від Волтца чи інших міністрів.

Водночас фахівець з кібербезпеки Джейк Вільямс, який раніше працював в Агентстві нацбезпеки, сказав, що навіть якщо тексти в перехоплених повідомленнях не містили важливої інформації, то метадані – тобто, хто, коли і з ким спілкувався – становлять загрозу на рівні контррозвідки. За його словами, навіть без самих повідомлень ці дані вже є дуже цінною інформацією для розвідки.

Нагадаємо, радник президента США з питань національної безпеки Майк Волтц взяв на себе «повну відповідальність» за створення групового чату в Signal, що став причиною гучного скандалу.

Згодом віцепрезидент США Джей Ді Венс і керівниця апарату Білого дому Сʼюзі Вайлз закликали звільнити радника Трампа через скандал.

За словами джерел Politico, Венс, Вайлз і керівник кадрового відділу Білого дому Серджіу Гор запропонували Трампу на зустрічі в середу розглянути можливість звільнення Майка Волца. Трамп був обурений тим, що Волц не визнав провину в ситуації та не запропонував формальну відставку.

До слова, державний секретар Марко Рубіо вперше прокоментував скандал, пов’язаний із перепискою у Signal, визнавши, що сталася серйозна помилка. За його словами, у груповий чат, створений для координації дій між високопосадовцями у сфері національної безпеки США, помилково додали журналіста The Atlantic.