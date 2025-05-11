США схвалили передачу Україні ракет із Німеччини – NYT

США дозволили передати 125 далекобійних артилерійських ракет і 100 ракет до системи протиповітряної оборони Patriot

Сполучені Штати дали «зелене світло» на передачу Україні понад 200 ракет із Німеччини. Як повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times, йдеться про 125 далекобійних артилерійських ракет і 100 ракет до системи протиповітряної оборони Patriot.

У п’ятницю представник американського Конгресу підтвердив, що Вашингтон схвалив передачу цієї зброї. Як пояснило видання, навіть якщо боєприпаси належать іншій країні, через те, що їх виробляють у США, для експорту необхідний дозвіл американського уряду.

За даними джерела NYT, йдеться про ракети з більшою дальністю дії, які можуть запускатися із систем HIMARS або M270. Зокрема, HIMARS здатна вражати цілі на відстані до 300 миль (приблизно 480 км).

Раніше Україна вже отримувала ракети до HIMARS та інші артилерійські боєприпаси, проте нинішнє рішення передбачає постачання саме далекобійних ракет, що значно посилює українські можливості на фронті.

Нагадаємо, аудит військової допомоги, яку Україна отримала від Європи та Сполучених Штатів, не виявив жодних порушень у її використанні.

Як відомо, 4 березня, з'явилася інформація про те, що президент США Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні. Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не вперше зіштовхується із зупинкою військової допомоги з боку Сполучених Штатів. Вона була наприкінці січня, але тоді все вдалося швидко відновити. Україна не один тиждень отримувала різні сигнали щодо призупинення допомоги. Зокрема, була зупинка гуманітарної та енергетичної допомоги.

До слова, вже 12 березня стало відомо, що США відновили допомогу Україні після успішних переговорів у Саудівській Аравії.