Головна Світ Політика
search button user button menu button

США схвалили передачу Україні ракет із Німеччини – NYT

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
США схвалили передачу Україні ракет із Німеччини – NYT
Україна отримає ракети до системи протиповітряної оборони Patriot
фото з відкритих джерел

США дозволили передати 125 далекобійних артилерійських ракет і 100 ракет до системи протиповітряної оборони Patriot

Сполучені Штати дали «зелене світло» на передачу Україні понад 200 ракет із Німеччини. Як повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times, йдеться про 125 далекобійних артилерійських ракет і 100 ракет до системи протиповітряної оборони Patriot. 

У п’ятницю представник американського Конгресу підтвердив, що Вашингтон схвалив передачу цієї зброї. Як пояснило видання, навіть якщо боєприпаси належать іншій країні, через те, що їх виробляють у США, для експорту необхідний дозвіл американського уряду.

За даними джерела NYT, йдеться про ракети з більшою дальністю дії, які можуть запускатися із систем HIMARS або M270. Зокрема, HIMARS здатна вражати цілі на відстані до 300 миль (приблизно 480 км).

Раніше Україна вже отримувала ракети до HIMARS та інші артилерійські боєприпаси, проте нинішнє рішення передбачає постачання саме далекобійних ракет, що значно посилює українські можливості на фронті.

Нагадаємо, аудит військової допомоги, яку Україна отримала від Європи та Сполучених Штатів, не виявив жодних порушень у її використанні.

Як відомо, 4 березня, з'явилася інформація про те, що президент США Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні. Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не вперше зіштовхується із зупинкою військової допомоги з боку Сполучених Штатів. Вона була наприкінці січня, але тоді все вдалося швидко відновити. Україна не один тиждень отримувала різні сигнали щодо призупинення допомоги. Зокрема, була зупинка гуманітарної та енергетичної допомоги.

До слова, вже 12 березня стало відомо, що США відновили допомогу Україні після успішних переговорів у Саудівській Аравії.

Теги: США військова допомога Німеччина ракета

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Іран хоче запропонувати США проміжну ядерну угоду – Axios
Іран хоче запропонувати США проміжну ядерну угоду – Axios
11 квiтня, 05:16
Виробництво ліків опинилось під загрозою через Трампа
Мита Трампа можуть створити дефіцит ліків у США – FT
21 квiтня, 18:34
Сегменти тунелю будуть розміщені на морському дні, а потім з'єднані разом
Данію та Німеччину з'єднає найдовший тунель у світі: деталі проєкту
23 квiтня, 12:36
Американський лідер не вперше робить скандальні заяви про Кримський півострів
«Зеленський це розуміє». Трамп заявив, що Крим «залишиться у складі РФ»
25 квiтня, 14:02
Для привернення уваги Трампа може вистачити лише «одного яскравого листа» від Кіма, щоб активно почати переговори
США планують провести переговори с Північною Кореєю – Axios
28 квiтня, 01:01
Данило Худя навчався у Київському авіаційному фаховому коледжі за спеціальністю «Авіаційна та ракетно-космічна техніка»
Ким був 17-річний хлопець, який загинув унаслідок ракетного обстрілу Києва
25 квiтня, 13:51
Через політику Трампа роботу втратили тисячі американців
Трамп звільнив понад 120 тисяч держслужбовців
29 квiтня, 10:19
США більше не можуть дозволити собі субсидувати безпеку Європи – Волтц
Майк Волтц розкритикував допомогу США для Європи
30 квiтня, 17:09
Трамп напав на демократів за нову спробу імпічменту
Трамп напав на демократів за нову спробу імпічменту
2 травня, 12:17

Політика

Британія працює над відновленням авіасполучення з Україною – Стармер
Британія працює над відновленням авіасполучення з Україною – Стармер
ЄС пригрозив заблокувати «Північний потік-2», якщо Кремль не погодиться на перемир'я – WSJ
ЄС пригрозив заблокувати «Північний потік-2», якщо Кремль не погодиться на перемир'я – WSJ
США схвалили передачу Україні ракет із Німеччини – NYT
США схвалили передачу Україні ракет із Німеччини – NYT
Путін виступить з прес-конференцією: говоритиме про перемир'я з Україною
Путін виступить з прес-конференцією: говоритиме про перемир'я з Україною
Китай заявив, що Путін готовий до мирних переговорів без попередніх умов
Китай заявив, що Путін готовий до мирних переговорів без попередніх умов
Мерц готовий поговорити з Путіним, але є умова
Мерц готовий поговорити з Путіним, але є умова

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
217K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 травня: ситуація на фронті
80K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 травня 2025
57K
«Путін дуже хоче миру»: Кремль назвав головну умову
39K
Полонений окупант засмутився через можливе перемир’я: що стало причиною
33K
Віцепрезидент США Джей Ді Венс відповів на критику нового Папи Римського
29K
Келлог зробив заяву про кінець війни

Новини

Візит делегації ЄС. Дипломатичний конфлікт між Будапештом та Києвом. Головне за 9 травня
9 травня, 21:00
Конклав обрав нового Папу. Рада ратифікувала угоду про надра. Головне за 8 травня
8 травня, 21:18
Старт конклаву та авіаколапс у Росії. Головне за 7 травня
7 травня, 21:11
Обмін полоненими, обрання нового канцлера Німеччини. Головне за 6 травня
6 травня, 21:06
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
6 травня, 20:44
В застосунку «Армія+» з’являться нові рапорти – Умєров
6 травня, 15:03

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua