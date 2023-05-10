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Поранений у сідниці Рогозін обурився салютами у Москві

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Поранений у сідниці Рогозін обурився салютами у Москві
Дмитро Рогозін: «Мені здається, колегам у Москві треба зосередитися на проблемах поточної війни та нашого фронту»
фото з відкритих джерел

Ексглава «Роскосмосу» вважає, що у росіян серйозні проблеми на передовій

Колишній очільник держкорпорації «Роскосмосу»  Дмитро Рогозін, який воює в лавах окупантів на Донбасі, обурився вчорашнім пишним святкування Дня перемоги у Москві на тлі невдач окупантів на фронті. Про це Рогозін написав у Телеграм.

Він порадив керівництву в Москві зосередитися на проблемах на фронті, а не влаштовувати святкування. «Вчора, кажуть, у Москві салют був. Що, Бахмут узяли, звільнили Донбас? Київ капітулював? А… Це, виявляється, на честь минулих перемог СРСР… Мені здається, колегам у Москві треба зосередитися на проблемах поточної війни та нашого фронту», – написав Рогозін.

На його думку, у росіян серйозні проблеми на передовій.

Як повідомлялося, українські захисники розгромили під Бахмутом російські війська, взяли багато полонених та завдали багато втрат «вагнерівцям».

Нагадаємо, у столиці Росії Москві, 9 травня пройшов святковий парад, приурочений до Дня перемоги. На ньому виступив президент країни-агресорки Володимир Путін.

Раніше повідомлялося, що у Донецьку обстріляли кафе, де Дмитро Рогозін святкував День народження. Сам пропагандист отримав поранення м’яких тканин голови, сідниць та лівого стегна. Крім того, дві особи загинуло. 

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Теги: росія Бахмут поранення пропагандист танки Дмитро Рогозін парад путін Донбас день народження

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