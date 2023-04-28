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Удар по Умані. Російські пропагандисти вигадали винних

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Удар по Умані. Російські пропагандисти вигадали винних
В Умані тривають пошуково-рятувальні роботи
фото з відкритих джерел

Росіяни намагаються виправдати злочин країни-агресорки

Російські пропагандисти вкотре звинуватили Україну в злочинах РФ проти мирного населення. Так, росіяни намагаються виправдати ракетний удар країни-агресорки по Умані на Черкащині, унаслідок якого загинули цивільні.

Удар по Умані. Російські пропагандисти вигадали винних фото 1

Російські пропагандисти цинічно поширюють дезінформацію про те, що у житловий будинок в Умані влучила ракета української ППО.

Як відомо, станом на 9 ранку в Умані на Черкащині внаслідок ракетної атаки загинули семеро людей

Нагадаємо, 28 квітня близько 4 години ранку російські окупанти випустили по Україні 23 ракети.

РФ атакувала Україну із літаків стратегічної авіації Ту-95 із району Каспійського моря. Підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони знищено 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також два БпЛА оперативно-тактичного рівня.

У Дніпрі загинула жінка з трирічною дитиною. Ще троє людей травмовані.

У місті Українка внаслідок падіння уламків російської ракети є влучання в багатоповерховий будинок. Внаслідок цього пошкоджено квартири на п'ятому та шостому поверхах. Постраждала дитина – дівчинку доставили в «Охматдит».

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Теги: Черкащина ракета пропагандист

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