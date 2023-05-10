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Безвіз та відновлення авіарейсів. Президентка Грузії відреагувала на подарунки від Путіна

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Безвіз та відновлення авіарейсів. Президентка Грузії відреагувала на подарунки від Путіна
Президентка Грузії назвала російський безвіз провокацією
фото: BBC

Саломе Зурабішвілі: «Чергова російська провокація»

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі назвала скасування візового режиму з боку Росії неприйнятним і назвала це провокацією. 

«Чергова російська провокація! Відновлення прямого авіасполучення та скасування візового режиму з Грузією неприйнятні, поки Росія продовжує агресію проти України та окупує нашу територію», – написала вона в Twitter.

Нагадаємо, Росія ввела заборону на польоти в Грузії у липні 2019 року після інциденту з депутатом-комуністом Держдуми РФ Сергієм Гавриловим. Його появи у парламенті спровокувала хвилю протестів та заворушень. За указом глави Кремля, російським авіакомпаніям було заборонено здійснювати польоти до Грузії. Мінтранс РФ ухвалив рішення про зупинення польотів грузинських авіакомпаній до Росії.

Нагадаємо, Російський диктатор Володимир Путін скасував візовий режим для громадян Грузії. Він перестане діяти 15 травня 2023 року. Для в'їзду до Росії громадянам Грузії знадобиться документ, що засвідчує особу: паспорт громадянина Грузії, дипломатичний чи службовий паспорт, а також паспорти моряків. Для в'їзду в Росію з метою роботи або навчання на термін більше трьох місяців віза, як і раніше, буде потрібна. Також Путін зняв заборону для російських авіакомпаній на польоти до Грузії.

Як повідомлялося, у квітні Грузія спростувала чутки про відновлення авіасполучення з РФ. Тоді на сайті російського аерпорту Внуково з'явився прямий рейс з Москви до Тбілісі. У інформації про польоти було написано, що рейс здійснюватиметься щоденно. Агентство цивільної авіації Грузії тоді заявило, що інформація про відновлення авіасполучення з Росією є неправдивою.

Теги: росія путін паспорт навчання Саломе Зурабішвілі диктатор провокація подарунок

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