Безвіз та відновлення авіарейсів. Президентка Грузії відреагувала на подарунки від Путіна

Саломе Зурабішвілі: «Чергова російська провокація»

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі назвала скасування візового режиму з боку Росії неприйнятним і назвала це провокацією.

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«Чергова російська провокація! Відновлення прямого авіасполучення та скасування візового режиму з Грузією неприйнятні, поки Росія продовжує агресію проти України та окупує нашу територію», – написала вона в Twitter.

Нагадаємо, Росія ввела заборону на польоти в Грузії у липні 2019 року після інциденту з депутатом-комуністом Держдуми РФ Сергієм Гавриловим. Його появи у парламенті спровокувала хвилю протестів та заворушень. За указом глави Кремля, російським авіакомпаніям було заборонено здійснювати польоти до Грузії. Мінтранс РФ ухвалив рішення про зупинення польотів грузинських авіакомпаній до Росії.

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Нагадаємо, Російський диктатор Володимир Путін скасував візовий режим для громадян Грузії. Він перестане діяти 15 травня 2023 року. Для в'їзду до Росії громадянам Грузії знадобиться документ, що засвідчує особу: паспорт громадянина Грузії, дипломатичний чи службовий паспорт, а також паспорти моряків. Для в'їзду в Росію з метою роботи або навчання на термін більше трьох місяців віза, як і раніше, буде потрібна. Також Путін зняв заборону для російських авіакомпаній на польоти до Грузії.

Як повідомлялося, у квітні Грузія спростувала чутки про відновлення авіасполучення з РФ. Тоді на сайті російського аерпорту Внуково з'явився прямий рейс з Москви до Тбілісі. У інформації про польоти було написано, що рейс здійснюватиметься щоденно. Агентство цивільної авіації Грузії тоді заявило, що інформація про відновлення авіасполучення з Росією є неправдивою.