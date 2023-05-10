Залаявся та втік з кадру: як прислужник Путіна зганьбився в ефірі (відео)

Прислужник Путіна Сергій Марков втік з ефіру після питання журналістки про війну в Україні

Політолог Сергій Марков пояснив дивну поведінку тим, що його камера раптово перестала працювати

9 травня російського політолога та одіозного путініста Сергія Маркова запросили у вечірнє шоу ВВС обговорити з журналісткою Ялдою Хакім парад перемоги, що пройшов у Москві, і зовнішню політику російського керівництва. Проте розмова раптово пішла не за планом, а кумедне відео розповсюдилося в мережі.

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Ведуча повідомила Маркову, що Росія розв'язала проти України неспровоковану війну, а пропагандист активно почав це заперечувати. Договорити йому не дала апаратура, яка раптово перестала нормально працювати.

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У кадр потрапив момент, як зображення із Марковим раптово змінило положення, а він перестав розмовляти, хлопнув руками та злісно вилаявся, а потім вийшов з кадру, залишивши здивовану журналістку одну. На цьому його «вистава» в ефірі ВВС завершилася.

Згодом Марков пояснив емоційну поведінку. За його словами, у його камери скінчилася батарея від занадто великої кількості інтерв'ю. Але виявилося, що камера після вимкнення екрану ще кілька секунд працювала і показала, як пропагандист кумедно поводить себе.

«Моє останнє слово їм було «Ні», у відповідь на довгу тираду журналіста, що нібито Росія воює проти України. Ні. Росія звільняє Україну від окупації США, як Британія звільняла 1944 року Францію від окупації Німеччини», – заявив пропагандист.

Нагадаємо, у столиці Росії Москві, вчора, 9 травня, пройшов святковий парад, присвячений до Дня перемоги. На ньому виступив президент країни-агресорки Володимир Путін. Диктатор, уже за традицією, розповів про нібито розвʼязану війну проти Росії й неонацистську нечисть. Зауважимо, промова Путіна була короткою (як і сам парад) й без розповідей про уявні «перемоги великої російської армії». Не пролунали й слова про військові поразки країни-агресорки.

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На День перемоги до Москви завітали самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, президент Киргизстану Садир Жапаров, прем'єр Вірменії Нікол Пашинян, президент Узбекистану Шавкат Мірзієєв, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Таджикистану Емомалі Рахмон та президент Туркменістану Сердар Бердимухамедов. Проте президенти дружніх до Путіна країн сиділи засмученими. Урочистості, до яких так готувався диктатор, не вразили закордонних політиків. Їм не сподобався ані виступ президента країни-агресорки, ані російські військові й техніка.