«Путін боїться». Пропагандисти вигадали дивну версію, чому диктатор не поїде на самміт БРІКС

Диктатор Путін не зможе відвідати Південну Африку, тому що його одразу заарештують там

Російські пропагандисти переконані, що спецслужбовці США та Великобританію очікують на можливість вбити Володимира Путіна

Політолог та путініст Сергій Марков вигадав виправдання для диктатора Путіна, чому він не полетить до Південно-Африканської республіки на саміт БРІКС. Як написав Марков, спецслужби США та Великобританії хочуть вбити президента Росії, тому він може відвідати самміт онлайн.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Путін не полетить на саміт БРІКС в ПАР. Але не тому, що є загроза його арешту там. Ні, такої загрози немає зовсім. Але є загроза теракту з боку спецслужб США та Британії, які буквально збожеволіли через Путін», – фантазує пропагандист.

За словами Маркова, Путін саме через загрози західних спецслужб літає за кордон лише над територіями дружніх країн. А шляхом до Південної Африки потрібно пролетіти надто багато країн, звідки спецслужби США та Британії можуть організувати теракт. Тому лише онлайн.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, що влада Південно-Африканської республіки намагається переконати Кремль відмовитися від можливого візиту диктатора Володимира Путіна до країни на саміт БРІКС улітку. Інакше владі ПАР доведеться заарештувати главу Кремля на підставі рішення Міжнародного кримінального суду.

17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої президента РФ у справах дітей Марії Львової-Бєлової. У заяві суду йдеться, що остання пов'язана із «незаконним вивезенням дітей» з України. При цьому російське МЗС називало звинувачення у насильницькому вивезенні неповнолітніх з української території хибними.

25 квітня президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив, що правляча партія «Африканський національний конгрес» (АНК) Південно-Африканської Республіки ухвалила рішення про вихід країни із Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна. Проте згодом це рішення скасували.