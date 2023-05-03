«Коли знесемо Банкову?»: пропагандисти в істериці через атаку на Кремль

Після удару по Кремлю пропагандисти в істериці вимагають знищення України та Володимира Зеленського

Путіністи погрожують ударами по Україні «у відповідь»

Російські пропагандисти влаштували істерику через нібито удари українськими безпілотниками по Кремлю в ніч на 3 травня.

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Одним з перших «замах на Путіна», як називають атаку в Кремлі, прокометував одіозний пропагандист Володимир Соловйов. Цій темі прислужник Путіна присвятив кілька публікацій.

«Ну тепер уже можна знести Банкову?» – написав Соловйов відразу після того, як російські ЗМІ повідомили про нібито «українську атаку на Кремль».

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Реакція пропагандиста Соловйова

Згодом він придумав ще трохи маячні, заявивши, що «Зеленський втік до Фінляндії, щоб уникнути моментальної відповіді».

Реакція пропагандиста Соловйова

Потім пропагандист повернувся до чергових погроз.

«Якщо якісь гарантії особистої безпеки і давалися Зеленському, про що говорив колишній прем'єр-міністр Ізраїлю, то наразі про них «укрофюрер» може забути», – заявив Соловйов.

Реакція пропагандиста Соловйова

Пропагандистка Маргарита Симоньян виявилася більш стриманою у своїй реакції.

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«Може, тепер почнеться по-справжньому?» – запитала Симоньян.

Реакція пропагандистки Симоньян

Пропагандистка Ольга Скабєєва, схоже, втратила дар мови, побачивши, як горить Кремль. Вона опублікувала кадри падіння літального об'єкта на Кремль та загоряння, що виникло внаслідок цього.

«У це складно повірити», – зазначила пропагадистка, коментуючи кадри.

Реакція пропагандистки Скабєєвої

Пропагандист Антон Красовський розмріявся, що після цих атак Росія може здійснити замах на українського лідера Володимира Зеленського.

«Але це все одно ще не червона лінія, правда? Чи не привід для того, щоб назвати війну війною? Щоб почати її вести.Чи не привід, щоб прицільно збити літак Зеленського (він якраз там якось розлітався). Ні, це звичайно досі мало. Все не те», – прокоментував Красовський.

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Реакція пропагандиста Красовського

Деякі пропагандисти більш детально підійшли до коментування нібито атаки українських безпілотників. Так зробив Олександр Коц. Він прогнозує, що Росія нібито відреагує на це протокольно.

«Чесно кажучи, я зараз не бачу великого сенсу навіть бити по Банковій чи якійсь іншій важливій цегляній будівлі. Це тепер уже махання кулаками після бійки. Треба не кримінальні справи заводити на тих, хто робить замах на нашого президента, на наших журналістів, на тих, хто щодня вбиває донеччан. Їх треба знищувати. Бити не по центрах, а по людях, які приймають рішення. Методично, планомірно та безжально. Противник на нашій території цим займається системно», – в істериці написав Коц.

Реакція пропагандиста Коца

Ще один пропагандистський канал «Старший Едді», що нібито український удар по Кремлю не став несподіванкою для «розумних росіян».

«Удар х*хлів по Кремлю міг стати несподіванкою тільки для тих, хто перебуває у солодкій впевненості, яку навіяли «військові експерти». Люди, які знають можливості хохлу і так чи інакше занурені в хід СВО, взагалі не сумнівалися у можливості Києва атакувати Кремль», – пишуть пропагандисти.

Пост пропагандистського каналу

Автор каналу натякнув, що треба «закінчувати» із мостами через Дніпро і критичною інфраструктурою України.

«Кремль не атакували вже 80 років. Востаннє це робила найдосконаліша на той момент військова машина у світі і наші діди змогли зламати їй хребет», – пафосно підсумував автор каналу.

Нагадаємо, що російська влада 3 травня заявила, що вночі Україною було здійснено спробу завдання удару безпілотними літальними апаратами по кремлівській резиденції президента Володимира Путіна. Зазначається, що дрони нібито збила ППО.

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У Кремлі додали, що Путін внаслідок атаки не постраждав і назвали це спланованою терористичною акцією та замахом на диктатора РФ.

Банкова заявила, що українська влада немає жодної інформації щодо нічних атак безпілотників на Кремль. Усі сили нашої країни спрямовані виключно на звільнення власних територій, а не на атаку чужих.