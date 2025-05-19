Рубіо розповів, що буде в разі відмови Росії від 30-денного перемир'я

США обіцяють запровадити санкції проти РФ у випадку відмови від перемир'я

Державний секретар США Марко Рубіо анонсував неминучі санкції у разі відмови Росії від 30-денного перемир’я. Про це він заявив в ефірі Face the Nation, передає «Главком».

«Ми неодноразово повідомляли росіянам вже майже два місяці, що це станеться, якщо не буде досягнуто прогресу. Я думаю, що це якраз зараз набуває успіху, і це одна з речей, яку я знову підтвердив, перебуваючи з Ліндсі Грем цього тижня в Туреччині, це те, що їх зараз 70, і я думаю, що вони можуть наблизитися до 80 або більше», – заявив він.

Рубіо пояснив, що партнери два місяці погрожували РФ санкціями для того, щоб мати розуміння чи можна буде досягнути певного прогресу в переговорах.

Нагадаємо, вчора Рубіо зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Глава держави подякував США та всьому американському народові за підтримку України й окремо висловив вдячність президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу та його команді за зусилля для закінчення війни.

На зустрічі детально обговорили позицію кожної зі сторін і подальші кроки, які можуть змінити ситуацію, зокрема сильні санкції проти Росії.

Також нещодавно Рубіо, після розмови з міністром закордонних справ Росії Лавровим, заговорив про документ, що стосуватиметься припинення вогню. Він поінформував, що з Лавровим вони обговорили кілька ключових питань, зокрема, про результати переговорів у Стамбулі.