Головна Світ Політика
search button user button menu button

Рубіо розповів, що буде в разі відмови Росії від 30-денного перемир'я

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
Рубіо розповів, що буде в разі відмови Росії від 30-денного перемир'я
фото з відкритих джерел

США обіцяють запровадити санкції проти РФ у випадку відмови від перемир'я

Державний секретар США Марко Рубіо анонсував неминучі санкції у разі відмови Росії від 30-денного перемир’я. Про це він заявив в ефірі Face the Nation, передає «Главком».

«Ми неодноразово повідомляли росіянам вже майже два місяці, що це станеться, якщо не буде досягнуто прогресу. Я думаю, що це якраз зараз набуває успіху, і це одна з речей, яку я знову підтвердив, перебуваючи з Ліндсі Грем цього тижня в Туреччині, це те, що їх зараз 70, і я думаю, що вони можуть наблизитися до 80 або більше», – заявив він.

Рубіо пояснив, що партнери два місяці погрожували РФ санкціями для того, щоб мати розуміння чи можна буде досягнути певного прогресу в переговорах.

Нагадаємо, вчора Рубіо зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Глава держави подякував США та всьому американському народові за підтримку України й окремо висловив вдячність президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу та його команді за зусилля для закінчення війни. 

На зустрічі детально обговорили позицію кожної зі сторін і подальші кроки, які можуть змінити ситуацію, зокрема сильні санкції проти Росії.

Також нещодавно Рубіо, після розмови з міністром закордонних справ Росії Лавровим, заговорив про документ, що стосуватиметься припинення вогню. Він поінформував, що з Лавровим вони обговорили кілька ключових питань, зокрема, про результати переговорів у Стамбулі.

Читайте також:

Теги: Марко Рубіо США Україна санкції росія переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський потиснув руку Венсу перед церемонією інтронізації Папи Римського
Зеленський у Ватикані зустрівся із Венсом та Рубіо
Вчора, 16:30
Стамбул став місцем зустрічі делегацій України, Росії та США
Зустріч України, Туреччини й США завершилася
16 травня, 14:01
Турецькі журналісти навзали час перемовин між Росією та Україною
Перемовини у Стамбулі: стало відомо, коли зустрінуться делегації України та Росії
16 травня, 10:14
Сибіга та Рубіо зустрілись в Туреччині
Сибіга зустрівся з Рубіо в Анталії перед переговорами з РФ
15 травня, 00:21
Брюс пояснила свої слова про вихід США з мирного врегулювання
США виходять з переговорного процесу. Держдеп пояснив позицію
3 травня, 05:13
Заміна Волтца обговорювалась у Білому домі вже кілька тижнів
Трамп запропонував призначити Волтца послом в ООН
1 травня, 21:46
Концерт у Москві на підтримку незаконної анексії українського Криму, 18 березня 2018 року
Крим російський? Які загрози у визнанні анексії півострова
24 квiтня, 20:10
За словами Михайла Пашкова, Трамп поки прямо не звинувачує країну-агресора у зриві мирних переговорів
Вашингтон дистанціюється від війни в Україні. Експерт побачив позитив у новій американські політиці
20 квiтня, 18:23
Команда Дональда Трампа попереджає: зацікавленість у мирних перемовинах «не буде тривати вічно»
Війна в Україні: Трамп умиває руки. Що далі? Союзники
20 квiтня, 11:00

Політика

Вибори президента Румунії: реакція голів Євросоюзу та Єврокомісії
Вибори президента Румунії: реакція голів Євросоюзу та Єврокомісії
Рубіо розповів, що буде в разі відмови Росії від 30-денного перемир'я
Рубіо розповів, що буде в разі відмови Росії від 30-денного перемир'я
Австрія зробила заяву щодо миротворчої місії в Україні
Австрія зробила заяву щодо миротворчої місії в Україні
ISW: Кремль перед розмовою з Трампом реанімував старе інтерв'ю Путіна про «логічне завершення» війни
ISW: Кремль перед розмовою з Трампом реанімував старе інтерв'ю Путіна про «логічне завершення» війни
Праворадикал Сіміон, визнав свою поразку на президентських виборах у Румунії
Праворадикал Сіміон, визнав свою поразку на президентських виборах у Румунії
Венс розповів, як пройшла перша зустріч з Зеленським після суперечки в Білому домі
Венс розповів, як пройшла перша зустріч з Зеленським після суперечки в Білому домі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
222K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 травня: ситуація на фронті
93K
«Путін робить вас недолугим правителем найпотужнішої держави світу». Ярош емоційно звернувся до Трампа
83K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 травня 2025
34K
Зеленський зробив Папі Римському особливий подарунок
27K
Сенегалець пояснив, чому плакав, коли його взяли в полон ЗСУ
20K
Жінка з Молдови, яка пережила атаку дронів у Василькові, звернулася до керівництва своєї держави

Новини

Повітряна тривога в Києві тривала майже 9 год
Вчора, 08:57
Соліст Ziferblat вигукнув зі сцени Євробачення «Слава Україні»
17 травня, 22:50
День вишиванки 2025: історія, традиції та цікаві факти про свято
15 травня, 00:00
Путін затвердив склад делегації РФ для переговорів із Україною
14 травня, 22:59
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
14 травня, 15:11
Трамп і кронпринц Саудівської Аравії підписали стратегічну економічну угоду
13 травня, 16:37

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua