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Рубіо після розмови з Лавровим зробив заяву про припинення вогню

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Рубіо після розмови з Лавровим зробив заяву про припинення вогню
фото: Reuters

Рубіо наголосив, що Трамп хоче найближчим часом зустрітись з Путіним

Державний секретар США Марко Рубіо після розмови з міністром закордонних справ Росії Лавровим заговорив про документ, що стосуватиметься припинення вогню. Про це він сказав в інтерв'ю для CBS, передає «Главком».

Він поінформував, що з Лавровим вони обговорили кілька ключових питань, зокрема, про результати переговорів у Стамбулі.

Лавров, за словами Рубіо, повідомив, що російська сторона готує документ, у якому будуть викладені її вимоги до припинення вогню.

«Він пояснив мені, що вони заздалегідь готуватимуть документ, у якому будуть викладені їхні вимоги щодо припинення вогню, що потім призведе до ширших переговорів. Тож, очевидно, українська сторона працюватиме над власною пропозицією, і, сподіваємося, вона з'явиться найближчим часом», – сказав Рубіо.

Також Рубіо пояснив, що очікується документ, в якому сторони «йдуть на поступки та є реалістичними та раціональними у своєму підході».

«Ми чекатимемо на ці пропозиції і сподіваємося, що вони будуть достатньо близькі між собою, щоб стати основою для переговорного процесу», – підкреслив держсекретар.

Серед іншого Рубіо зазначив, що Трамп «вже публічно зробив пропозицію» провести зустріч з диктатором Путіним та зараз узгоджуються деталі щодо місця та дати зустрічі.

«Президент (Трамп – «Главком») хоче це зробити якомога швидше. Я думаю, що російська сторона також висловила готовність це зробити. Тож тепер питання лише в тому, щоб зібрати їх, зібрати всіх разом, і з'ясувати, де і коли відбудеться ця зустріч і про що вона буде», – заявив державний секретар США.

Рубіо підкреслив, що зустріч Путіна з Трампом може зрушити з місця переговорний процес.

«Однією з речей, яка може допомогти розірвати цей застою, можливо, єдиною, що може, є пряма розмова між президентом Трампом та Володимиром Путіним», – сказав Рубіо.

Нагадаємо, очільник Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп анонсував дзвінок до президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.

Попередньо, дзвінок до Путіна відбудеться 19 травня о 10:00. А після цього буде розмова з Зеленським.

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Теги: переговори перемир'я Сергій Лавров Марко Рубіо

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