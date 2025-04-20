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Вашингтон дистанціюється від війни в Україні. Експерт побачив позитив у новій американські політиці

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Вашингтон дистанціюється від війни в Україні. Експерт побачив позитив у новій американські політиці
За словами Михайла Пашкова, Трамп поки прямо не звинувачує країну-агресора у зриві мирних переговорів
фото: The White House/Facebook

Михайло Пашков: «Поки Штати не пішли в цьому питанні на компроміси з Росією і тримають достатньо чітку позицію»

Білий Дім минулого тижня заявив, що в якийсь момент може вийти з мирних перемовин, якщо не бачитиме прогресу у найближчому майбутньому. Але дистанціювання США від війни матиме як позитиви, так і негативи. Таку думку у коментарі «Главкому» висловив співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Михайло Пашков.

«Позитив полягатиме в тому, що буде чіткіше і голосніше звучати саме позиція Європейського Союзу, роль якого для нас більш прозора та зрозуміла. Водночас, думаю, Штати будуть прямо або опосередковано підтримувати ЄС, зокрема, і в контексті санкційної політики. Бо поки Штати не пішли в цьому питанні на компроміси з Росією і тримають достатньо чітку позицію», – пояснив експерт.

Михайло Пашков
Михайло Пашков
фото з відкритих джерел

За словами Михайла Пашкова, Трамп поки прямо не звинувачує країну-агресора у зриві мирних переговорів.

«Але, сподіваюся, це буде далі, якщо ситуація лишатиметься такою складною. Так чи інакше американцям доведеться свою позицію висловлювати і більш-менш чітко її формулювати», – сказав експерт.

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США готові відмовитись від зусиль досягти миру в Україні, якщо побачать, що це «недосяжна мета».

Раніше речниця Державного департаменту США Теммі Брюс заявила, що Росія має продемонструвати свої справжні наміри щодо війни та показати чи серйозно Москва налаштована для припинення вогню. 

Брюс наголосила, що РФ терміново має показати свою готовність до припинення вогню та встановлення миру в Україні. За її словами, світ чекає відповіді від Москви вже зараз.

Разом з тим, президент США Дональд Трамп стверджує, що найближчими днями Російська Федерація передасть Вашингтону відповідь на пропозицію про припинення вогню.

Журналісти поцікавилися у Трампа, коли він ухвалить рішення про те, чи готова Росія до припинення вогню або ж посилить санкції проти неї. «Побачимо, чим це буде. Ми отримаємо від них відповідь цього тижня, дуже скоро, і побачимо», – відповів президент США.

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Теги: росія Дональд Трамп переговори Марко Рубіо перемир'я

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