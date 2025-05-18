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Зеленський розкрив деталі розмови із Венсом та Рубіо

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Зеленський розкрив деталі розмови із Венсом та Рубіо
На зустрічі детально обговорили позицію кожної зі сторін і подальші кроки, які можуть змінити ситуацію, зокрема сильні санкції проти Росії
фото: Офіс президента

Президент поінформував американських партнерів про перемовини в Стамбулі та нереалістичні умови, які висунула Росія

 

У Римі президент України Володимир Зеленський провів зустріч із віцепрезидентом Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венсом і держсекретарем США Марко Рубіо, який також виконує обов’язки радника Президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки. Про це інформує «Главком» із посиланням на Офіс президента.

Глава держави подякував США та всьому американському народові за підтримку України й окремо висловив вдячність президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу та його команді за зусилля для закінчення війни.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна послідовно підтримує всі американські пропозиції та веде конструктивний діалог заради досягнення справедливого й тривалого миру.

Президент поінформував про перемовини в Стамбулі та нереалістичні умови, які висунула Росія, для встановлення тривалого припинення вогню. Низький рівень російської делегації свідчив про те, що вона не мала повноважень на ухвалення жодних рішень.

Зеленський розкрив деталі розмови із Венсом та Рубіо фото 1

Глава держави також розповів про те, як Росія порушувала припинення вогню, яке сама ж і запропонувала. Володимир Зеленський наголосив, що все це свідчить про те, що у Москві не мають жодних намірів закінчувати війну, і саме тому потрібен тиск, який примусить Росію погодитися на повне, безумовне припинення вогню.

На зустрічі детально обговорили позицію кожної зі сторін і подальші кроки, які можуть змінити ситуацію, зокрема сильні санкції проти Росії.

Президент поінформував про актуальну ситуацію на фронті.

Окрема увага – реалізації угоди про економічне партнерство між Україною та США. Глава держави зазначив, що надіслав Президенту Трампу листа з новими пропозиціями щодо співпраці в оборонно-промисловій і торговельній сферах.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та його дружина прибули на інавгураційну месу новообраного Папи Римського Лева ХIV у Ватикані. Пізніше президентське подружжя зустрілося з Папою Римським Левом XIV.

Раніше спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що США вдалося скоротити розрив у позиціях між Києвом і Москвою. Він також прогнозує успішний результат майбутньої розмови Трампа з Володимиром Путіним, яка запланована на 19 травня.

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Теги: Ватикан переговори Джей Ді Венс Марко Рубіо Володимир Зеленський росія

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