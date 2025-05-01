Трамп запропонував призначити Волтца послом в ООН

Заміна Волтца обговорювалась у Білому домі вже кілька тижнів

Обов’язки радника з нацбезпеки виконуватиме державний секретар США

Президент Дональд Трамп оголосив про намір призначити свого радника з нацбезпеки Майка Волтца новим постійним представником США при Організації Об’єднаних Націй. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис американського лідера в соцмережі Truth Social.

«Від служби на полі бою до роботи в Конгресі та на посаді мого радника з національної безпеки – Майк Волтц завжди ставив інтереси нашої країни на перше місце. Я впевнений, що він робитиме те саме й у новій ролі», – каже він.

До моменту затвердження Волтца, обов’язки радника з національної безпеки тимчасово виконуватиме державний секретар Марко Рубіо. Він поєднуватиме ці обов’язки з керівництвом у Державному департаменті.

«Разом ми продовжимо невтомну боротьбу за те, щоб Америка та світ знову стали безпечними» – написав Трамп.

Нагадаємо, телекомпанія CBS News повідомила, що радник президента США з національної безпеки Майк Волтц і його заступник Алекс Вонг йдуть у відставку. Згодом Politico повідомило, що одним із кандидатів на посаду радника Дональда Трампа з національної безпеки є спецпосланець президента США Стів Віткофф.

Як відомо, радник президента США з національної безпеки Майкл Волтц втрапив у скандал, пов'язаний із використання месенджера Signal, – зокрема, з’ясувалося, що він обговорював у Signal удари по єменських хуситах і питання війни в Україні.

Волтц взяв на себе «повну відповідальність» за створення групового чату в Signal і заявив, що його роботою є «забезпечення координації всіх процесів».

Як повідомлялося, команда радника президента США з національної безпеки Майка Волтца створила щонайменше 20 групових чатів у месенджері Signal для координації роботи – зокрема, з питань України, Китаю, Сектора Гази, ситуації на Близькому Сході, Африки та Європи.

До слова, міністр оборони США Піт Гегсет створив другий чат у додатку Signal, де поділився деталями військового авіаудару проти єменських бойовиків-хуситів. Згідно з даними The New York Times, у цьому чаті брали участь його дружина Дженніфер, брат Філ та особистий адвокат.