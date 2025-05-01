Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп запропонував призначити Волтца послом в ООН

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Трамп запропонував призначити Волтца послом в ООН
Заміна Волтца обговорювалась у Білому домі вже кілька тижнів
фото з відкритих джерел

Обов’язки радника з нацбезпеки виконуватиме державний секретар США

Президент Дональд Трамп оголосив про намір призначити свого радника з нацбезпеки Майка Волтца новим постійним представником США при Організації Об’єднаних Націй. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис американського лідера в соцмережі Truth Social.

«Від служби на полі бою до роботи в Конгресі та на посаді мого радника з національної безпеки – Майк Волтц завжди ставив інтереси нашої країни на перше місце. Я впевнений, що він робитиме те саме й у новій ролі», – каже він.

До моменту затвердження Волтца, обов’язки радника з національної безпеки тимчасово виконуватиме державний секретар Марко Рубіо. Він поєднуватиме ці обов’язки з керівництвом у Державному департаменті.

«Разом ми продовжимо невтомну боротьбу за те, щоб Америка та світ знову стали безпечними» – написав Трамп.

Нагадаємо, телекомпанія CBS News повідомила, що радник президента США з національної безпеки Майк Волтц і його заступник Алекс Вонг йдуть у відставку. Згодом Politico повідомило, що одним із кандидатів на посаду радника Дональда Трампа з національної безпеки є спецпосланець президента США Стів Віткофф.

Як відомо, радник президента США з національної безпеки Майкл Волтц втрапив у скандал, пов'язаний із використання месенджера Signal, – зокрема, з’ясувалося, що він обговорював у Signal удари по єменських хуситах і питання війни в Україні.

Волтц взяв на себе «повну відповідальність» за створення групового чату в Signal і заявив, що його роботою є «забезпечення координації всіх процесів».

Як повідомлялося, команда радника президента США з національної безпеки Майка Волтца створила щонайменше 20 групових чатів у месенджері Signal для координації роботи – зокрема, з питань України, Китаю, Сектора Гази, ситуації на Близькому Сході, Африки та Європи.

До слова, міністр оборони США Піт Гегсет створив другий чат у додатку Signal, де поділився деталями військового авіаудару проти єменських бойовиків-хуситів. Згідно з даними The New York Times, у цьому чаті брали участь його дружина Дженніфер, брат Філ та особистий адвокат.

Читайте також:

Теги: Марко Рубіо Майкл Волтц Дональд Трамп США ООН

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Китайські фірми намагаються відкрити заводи в США, щоб уникнути захмарних мит
Компанії з КНР вигадали варіант, як уникнути захмарних мит США
28 квiтня, 10:40
Закінчення війни в Україні в інтересах Польщі – Дуда
Закінчення війни в Україні в інтересах Польщі – Дуда
27 квiтня, 11:35
Гегсет продовжував користуватися особистим номером, хоча високопосадовцям такого рівня це заборонено
Особистий номер Гегсета був у публічному доступі ще до скандалу з Signal – NYT
25 квiтня, 23:32
Пєсков зауважив, що Трамп не призначав «крайньої дати встановлення перемир'я»
Трамп та Путін вже готові зустрітися? Пєсков зробив заяву
23 квiтня, 19:58
В Європі кінець епохи «американського щита»?
Європа вичерпала кредит безпеки США
18 квiтня, 11:27
Американський президент назвав свого попередника «сонним Джо Байденом»
«Найгірший президент в історії США». Трамп відреагував на промову Байдена
16 квiтня, 18:14
Мігранти у США опинились у складній ситуації
США збирають дані про мігрантів, щоб позбавити їх житла та роботи – WP
15 квiтня, 16:57
Торгівля між США та Китаєм може опинитись у поганій ситуації
Товарообіг між Китаєм та США може скоротитися на 80%
10 квiтня, 18:00
Президент США заявив, що запроваджені тарифи вже приносять ефект
Мита Трампа: як вдарять по Україні? Думки політиків і експертів
4 квiтня, 17:15

Політика

Трамп запропонував призначити Волтца послом в ООН
Трамп запропонував призначити Волтца послом в ООН
США відправили Україні списані винищувачі F-16
США відправили Україні списані винищувачі F-16
Вучич підтвердив намір приїхати на парад до Путіна
Вучич підтвердив намір приїхати на парад до Путіна
Ексрадниця канадського парламенту розповіла, чи вдасться Канаді вийти з тіні США
Ексрадниця канадського парламенту розповіла, чи вдасться Канаді вийти з тіні США
Віткофф може отримати посаду радника президента США – Politico
Віткофф може отримати посаду радника президента США – Politico
Волтц залишає посаду радника Трампа – CBS News
Волтц залишає посаду радника Трампа – CBS News

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
212K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 травня: ситуація на фронті
77K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 травня 2025
76K
Ердоган розповів, яка подія «відчинить двері до миру» в Україні
65K
Мобілізація та проходження ВЛК: що змінюється з 1 травня
53K
Депутатка Держдуми РФ влаштувала істерику через вимогу України відсторонити російську гімнастку
40K
Зінкевичу – 80. Яку пенсію отримує Герой України та народний артист

Новини

У Кенії двоє невідомих осіб переслідували, а потім застрелили депутата
Сьогодні, 03:05
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:45
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 квiтня, 00:07
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 22 хвилини
28 квiтня, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2025 року
28 квiтня, 08:40
28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 квiтня, 00:01

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua