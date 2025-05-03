США виходять з переговорного процесу. Держдеп пояснив позицію

Брюс пояснила свої слова про вихід США з мирного врегулювання

У соціальній мережі Х Брюс написала, що з її слів було створено велику кількість фейкових новин

Речниця Державного департаменту США Теммі Брюс пояснила своє висловлювання щодо виходу Штатів з мирного врегулювання питання війни в Україні. Вона заявила, що її слова перекрутили.

Як інформує «Главком», про це Брюс повідомила в ефірі каналу Fox News.

Речниця Держдепу каже, що США не відмовляється від ролі посередника в російсько-українській війні. За її словами, до цього ще не дійшло, але запевнила, що що це може статися, якщо прогресу в переговорах не буде.

Також вона наголосила, що остаточне рішення приймає президент Штатів Дональд Трамп.

У соціальній мережі Х Брюс написала, що з її слів було створено велику кількість фейкових новин.

«Ось правда: як сказав держсекретар Марко Рубіо, якщо не буде прогресу в переговорах між Росією та Україною у напрямку конкретного рішення, Сполучені Штати зроблять крок назад як посередник. Якщо і коли це станеться, то це буде рішення президента. Ми підштовхуємо обидві сторони до досягнення реального прогресу», – зазначила Брюс.

Раніше речниця Державного департаменту США Теммі Брюс заявила, що Сполучені Штати більше не мають наміру виступати посередником у переговорах між Україною та Росією.

«Ми не збираємося літати по всьому світу, щоб проводити посередницькі зустрічі. Україна та Росія мають представити конкретні ідеї, як завершити цей конфлікт», – каже Брюс.

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Штати мають багато інших, більш важливих питань у світі.

«Ми наблизились, ми вперше за три роки бачимо, що може змусити Україну зупинитися, і бачимо, що може змусити росію зупинитись. Проблема в тому, що ці дві позиції все ще далекі одна від одної», – додав він.

До слова, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що процес закінчення війни в Україні зупинився.

Венс засумнівався, що війна в Україні може закінчитись найближчим часом.