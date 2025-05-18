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Зеленський у Ватикані зустрівся із Венсом та Рубіо

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Зеленський у Ватикані зустрівся із Венсом та Рубіо
Зеленський потиснув руку Венсу перед церемонією інтронізації Папи Римського
фото з відкритих джерел

Організована зустріч – перша після лютневої суперечки в Білому домі

 

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. Вони обидва приїхали до Ватикану. Як інформує «Главком», про це повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров.

Зеленський уже встиг побачити Венса перед церемонією інтронізації Папи Римського Лева XIV у Римі. Вони потиснули один одному руки.

Організована зустріч – перша після лютневої суперечки в Білому домі. Також на зустрічі присутній американський держсекретар Марко Рубіо.

Як відомо, у пʼятницю, 28 лютого, у Вашингтоні відбулась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Зеленський прибув для підписання угоди щодо корисних копалин. Однак під час зустрічі розгорілася справжня суперечка

Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

Після зустрічі Трамп заявив, що Зеленський «не готовий до миру». Зеленський ж після сварки подякував народу США, президенту Дональду Трампу і Конгресу за підтримку. Проте зауважив, що не перепрошуватиме перед Трампом.

Зауважимо, після жорсткої суперечки, яка розгорілася під час зустрічі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського, світові лідери вирішили висловити підтримку Україні та її президенту. 

Президент Володимир Зеленський вважає, що захищав гідність України під час суперечки з президентом США Дональдом Трампом та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом у Білому домі наприкінці лютого. 

«У тій розмові (з Трампом у Білому домі, – «Главком») я захищав гідність України», – сказав Зеленський.

Президент нагадав, що саме через відчуття гідності українці почали захищатися з початку повномасштабного російського вторгнення. «Чому українці захищалися на початку цієї війни? Це було через гідність. Ми не вважаємо себе якоюсь наддержавою», – зазначив глава держави.

Президент продовжив, що українці «дуже емоційні, і коли справа доходить до нашого почуття гідності, свободи, демократії, наші люди повстають і об’єднуються».

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Теги: Ватикан Володимир Зеленський Марко Рубіо Джей Ді Венс

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