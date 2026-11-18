Держсекретар США Марко Рубіо та спеціальний представник російського диктатора Кирило Дмитрієв коротко поспілкувалися перед початком прийому на честь саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Рубіо та Дмитрієв коротко поспілкувалися в Shenzhen International Communication Center, де відбудеться урочистий прийом. Поруч із ними також перебував заступник голови уряду РФ Дмитро Чернишенко.

До цього на прийом прибули президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін. Вони коротко поспілкувалися.

Саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва відбувається в китайському Шеньчжені 18-19 листопада. Загалом до АТЕС входить 21 країна Азійсько-Тихоокеанського регіону, включаючи Росію.

Напередодні Путін уже провів переговори з головою КНР Сі Цзіньпіном у китайському Шеньчжені. За словами Пєскова, лідери обговорили, зокрема, питання врегулювання війни в Україні. Російський диктатор також розповів китайському колезі про свої контакти зі спеціальними посланцями Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Як повідомлялося, під час спільної фотосесії в китайському Шеньчжені російський диктатор Володимир Путін намагався стати поруч із президентом США Дональдом Трампом та головою КНР Сі Цзіньпіном. Однак зрештою китайський лідер поставив його подалі від себе за своєю дружиною Пен Ліюань.

До слова, президент США Дональд Трамп, голова КНР Сі Цзіньпін і російський диктатор Володимир Путін зустрінуться 19 листопада на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у китайському Шеньчжені. Серед головних тем переговорів – контроль над ядерними озброєннями та війна в Ірані.