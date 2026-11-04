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Венс різко змінив риторику щодо Трампа після поразки республіканців на виборах

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Венс різко змінив риторику щодо Трампа після поразки республіканців на виборах
Венс окремо наголосив, що головною причиною поразки республіканців стала саме війна
фото: AP

Віцепрезидент США назвав війну з Іраном головною причиною невдачі своєї партії та закликав змінити її політичний курс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс розкритикував політичний курс адміністрації Дональда Трампа після поразки Республіканської партії на проміжних виборах до Конгресу. Він заявив, що головною причиною невдачі стала війна з Іраном, і наголосив: будь-яке обговорення подальшої стратегії республіканців має починатися саме з цього питання.Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву американського високопосадовця.

За його словами, проблема полягала не стільки в низькій явці прихильників республіканців, скільки в тому, що частина виборців, які підтримали Дональда Трампа та Джей Ді Венса у 2024 році, цього разу віддала голоси демократам.

Віцепрезидент навів приклад Флориди, де, за його словами, електорат був на дев'ять відсоткових пунктів більш республіканським, ніж демократичним. Це лише трохи гірший показник порівняно з виборами 2024 року. Венс зазначив, що прихильники республіканців прийшли на дільниці, однак частина з них проголосувала за політичних опонентів.

Він також переказав результати опитування, проведеного одним із політологів, якого високо цінує. За словами Венса, серед колишніх виборців Трампа, які перейшли на бік демократів, найчастіше називали чотири причини: необхідність завершити війну, зосередитися на вартості життя та інфляції, поставити інтереси Америки на перше місце й змінити відносини США з Ізраїлем.

«Наші виборці прийшли на дільниці. І саме ці чотири причини пояснюють, чому багато хто з них проголосував за демократів», – написав віцепрезидент.

Венс окремо наголосив, що головною причиною поразки республіканців стала саме війна. Він нагадав, що президент Трамп також говорив про це напередодні. За словами віцепрезидента, ті, хто вважає участь США в конфлікті виправданою ціною втрати контролю над Сенатом на наступні шість років, мають відкрито аргументувати свою позицію.

Крім того, Венс попередив, що після виборів у Республіканській партії можуть початися суперечки щодо причин поразки. Він розкритикував можливі заклики до амністії для нелегальних мігрантів як способу повернути прихильність виборців. Водночас віцепрезидент допустив зміну підходів до міграційного контролю, зокрема посилення відповідальності для компаній, які наймають нелегальних працівників.

Варто нагадати, що Демократична партія США здобула більшість в обох палатах Конгресу за результатами проміжних виборів 3 листопада. Партія отримала достатню кількість місць у Сенаті та Палаті представників, щоб контролювати законодавчу владу. 

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Теги: Джей Ді Венс Дональд Трамп США вибори у США

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