Лавров заявив, що РФ б’є по цивільних об’єктах України лише за однієї умови

За час війни окупанти пошкодили або зруйновали більш ніж 14% житлового фонду України

Глава російського МЗС стверджує, що Москва нібито не атакує цивільну інфраструктуру, якщо не вважає її пов’язаною з терористичною діяльністю

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що російські війська нібито ніколи не атакували цивільну інфраструктуру України, за винятком об’єктів, які, за твердженням Москви, «сприяли терористичним актам на території РФ». Про це представник країни-агресора заявив під час переговорів з керівництвом Ірану, пише «Главком».

«Росія ніколи не атакувала цивільну інфраструктуру України, якщо це не були об’єкти, які сприяли терористичним актам у Росії», – заявив Лавров.

Таким чином, глава російського МЗС фактично пов’язав удари по цивільних об’єктах із твердженнями російської влади про їхню причетність до атак проти РФ. Водночас у наведеній заяві Лавров не надав доказів на підтвердження цих звинувачень.

Заява Лаврова суперечить численним повідомленням про російські удари по житлових будинках, лікарнях, енергетичних об’єктах та іншій цивільній інфраструктурі під час повномасштабної війни.

Варто нагадати, що лише 19 жовтня у Рівному російська терористична армія вдарила по складу одного з найбільших дистриб'юторів ліків в Україні компанії «БаДМ». Зауважимо, що у серпні та вересні 2026 року в окремих регіонах України виникали перебої з наявністю деяких лікарських засобів.