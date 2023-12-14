Румунія викликала посла РФ через падіння «Шахеда»

Міністерство закордонних справ Румунії висловило протест у зв'язку з падінням «Шахеда» країни-терориста

Румунія викликає на розмову посла Росії, після падіння безпілотника на території країни під час нічної атаки окупантів по Україні

Про це повідомляється у Twitter-акаунті посла Румунії в НАТО Дена Некуалеско.

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«Румунія викликала російського посла на знак протесту проти цих дій, які грубо суперечать міжнародному праву і є безвідповідальною ескалацією», – написав посол.

Міністерство закордонних справ Румунії висловило протест у зв'язку з падінням «Шахеда» країни-терориста та закликало припинити постійні напади на українське населення та цивільну інфраструктуру, а також безвідповідальну ескалацію безпекової ситуації.

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Нагадаємо, сьогодні зранку, 14 грудня, в Румунії в безлюдній місцевості приблизно за 4 км вище за течією від Грінду, було виявлено кратер глибиною 1,5 метра, внаслідок падіння російського «Шахеда». Згодом у Румунії офіційно підтвердили падіння російського «Шахеда» на території країни під час нічної атаки Росії на Україну.

Зокрема Міністерство оборони Румунії засудило Росію за її атаки на об'єкти та елементи цивільної інфраструктури в українських дунайських портах, які суперечать нормам міжнародного гуманітарного права.