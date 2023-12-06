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Україна повернула додому вісьмох викрадених Росією дітей

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Україна повернула додому вісьмох викрадених Росією дітей
фото: Андрій Єрмак/Телеграм

Андрій Єрмак: «Спільні зусилля здатні створити передріздвяне диво – четверо дівчаток і четверо хлопців віком від 8 до 18 років вже скоро возз’єднаються зі своїми родинами»

Сьогодні, 6 грудня, в Україну вдалося повернути ще вісьмох незаконно вивезених Росією дітей віком від 8 до 18 років. Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у телеграмі. 

«Сьогодні, у День Святого Миколая, повертаємо вісьмох дітей додому. Спільні зусилля здатні створити передріздвяне диво – четверо дівчаток і четверо хлопців віком від 8 до 18 років вже скоро возз’єднаються зі своїми родинами та зустрінуть свята в обіймах своїх близьких на Батьківщині», – зазначив він.

Повернути дітей вдалося в результаті взаємодії команди Офісу президента й уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця в межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA.

Єрмак висловив подяку Державі Катар та ЮНІСЕФ за залученість до процесу повернення депортованих Росією дітей і тих, які опинилися на тимчасово загарбаних територіях. 

Як повідомлялося, російська сторона погодилася звільнити ще шістьох українських дітей за посередництва Катару. Про це заявив Державний міністр Катару з питань міжнародного співробітництва Лолва аль-Хатер

Теги: діти депортація росія війна

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