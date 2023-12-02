Жорстокі, але позиційні бої. Військовий аналітик спрогнозував, що буде на фронті взимку

Значного просування на фронті взимку не буде

Взимку війна в Україні залишатиметься інтенсивною, але значного просування на фронті не буде. Про це сказав колишній командир взводу батальйону «Айдар» і військовий аналітик Євген Дикий в ефірі телемарафону.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Паузи не буде. Буде абсолютно страшне знищення одне одного на лінії фронту. Але не буде якогось значного пересування – карта рухатись не буде», – вважає аналітик.

За його словами, будуть дуже жорстокі бої, але саме позиційні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Буде оце ремарківське «Im Westen nichts Neues» («На Заході без змін»). Карта не змінюватиметься, а в реальності будуть дуже жорстокі бої», – зазначає Дикий.

До того ж, аналітик каже, що Росія сподівається на перемогу у війні в 2025 році.

«Вони оцінили нас, зрозуміли, що в 2024 році другій армії світу абсолютно не світить прорвати нашу оборону, сходити на Київ і Харків. У них задача на 2024 рік утримати окуповані території і максимально нас знищувати при спробах їх звільнити», – сказав Євген Дикий.

Нагадаємо, Євген Дикий вважає, що в Україні потрібно змінити кількісне співвідношення тих хто у тилу та тих, хто у пікселі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, генерал назвав два головних завдання ЗСУ перед наступним роком.