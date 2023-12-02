Жорстокі, але позиційні бої. Військовий аналітик спрогнозував, що буде на фронті взимку
Значного просування на фронті взимку не буде
Взимку війна в Україні залишатиметься інтенсивною, але значного просування на фронті не буде. Про це сказав колишній командир взводу батальйону «Айдар» і військовий аналітик Євген Дикий в ефірі телемарафону.
«Паузи не буде. Буде абсолютно страшне знищення одне одного на лінії фронту. Але не буде якогось значного пересування – карта рухатись не буде», – вважає аналітик.
За його словами, будуть дуже жорстокі бої, але саме позиційні.
«Буде оце ремарківське «Im Westen nichts Neues» («На Заході без змін»). Карта не змінюватиметься, а в реальності будуть дуже жорстокі бої», – зазначає Дикий.
До того ж, аналітик каже, що Росія сподівається на перемогу у війні в 2025 році.
«Вони оцінили нас, зрозуміли, що в 2024 році другій армії світу абсолютно не світить прорвати нашу оборону, сходити на Київ і Харків. У них задача на 2024 рік утримати окуповані території і максимально нас знищувати при спробах їх звільнити», – сказав Євген Дикий.
Нагадаємо, Євген Дикий вважає, що в Україні потрібно змінити кількісне співвідношення тих хто у тилу та тих, хто у пікселі.
До слова, генерал назвав два головних завдання ЗСУ перед наступним роком.
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