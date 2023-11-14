Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Столтенберг зробив заяву про переговори України та РФ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Столтенберг зробив заяву про переговори України та РФ
Україна сама вирішує, які умови є прийнятними для переговорів
фото ілюстративне

Наразі країни НАТО не бачать бажання вести перемовини з російським диктатором

Україна буде сама вирішувати щодо доцільності мирних перемовин з Росією. Союзники НАТО мають підтримувати її у цьому рішенні. Про це генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив перед зустріччю Ради закордонних справ Європейського Союзу з міністрами оборони.

«Україна сама вирішує, які умови є прийнятними для переговорів і, що ще важливіше, які умови є прийнятними для будь-якої угоди. Відповідальність союзників по НАТО полягає в тому, щоб підтримувати Україну в самообороні, тому що це також в наших інтересах – показати, що ми відстоюємо верховенство права та міжнародного права та що ми допомагаємо Україні дати відсіч агресивній війні», – сказав він.

Столтенберг додав, що війни непередбачувані, і ніхто не може сказати, як і коли ця війна закінчиться. Однак нині ймовірність досягнення прийнятного для України результату переговорів зростає з більшою військовою підтримкою, яку надають США.

Генсек НАТО зауважив, що наразі країни НАТО не бачать бажання вести перемовини з російським диктатором Володимиром Путіним про прийнятне рішення для України.

«Тож єдиний спосіб досягти цього – переконати президента Путіна, що вони не переможуть на полі бою. І єдиний спосіб досягти цього – зміцнення військового потенціалу України, надання підтримки. Отже, якщо ви хочете досягти рішення шляхом переговорів, шлях до цього – підтримка України», – додав він.

Нагадаємо, триває 629-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 57 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав чотири ракетних та 42 авіаційних удари, здійснив 26 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Теги: війна росія Україна переговори

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна планує розпочати переговори про вступ до Європейського союзу на початку 2024 року
Кулеба повідомив, коли розпочнуться переговори щодо вступу України в ЄС
Сьогодні, 00:20
Шольц висловився про переговори з Путіним
Шольц розповів, за якої умови можливі переговори України з РФ
Вчора, 01:20
Подоляк заявив, що мирні переговори с Росією неможливі, бо вона хоче капітуляції України
Подоляк відповів, чи можливі переговори з Росією
11 листопада, 02:46

Події в Україні

Сили оборони збили російський штурмовик під Авдіївкою
Сили оборони збили російський штурмовик під Авдіївкою
Столтенберг зробив заяву про переговори України та РФ
Столтенберг зробив заяву про переговори України та РФ
Розвідка повідомила, як ворог готується до зимових обстрілів
Розвідка повідомила, як ворог готується до зимових обстрілів
Міністр Галущенко розповів, коли РФ почне завдавати ударів по енергетиці
Міністр Галущенко розповів, коли РФ почне завдавати ударів по енергетиці
Повітряні сили показали, як збивали «Шахеди» минулої ночі (відео)
Повітряні сили показали, як збивали «Шахеди» минулої ночі (відео)
Авіація ЗСУ потужно вдарила по ворогу: які втрати в противника
Авіація ЗСУ потужно вдарила по ворогу: які втрати в противника

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
214K
Навчання пілотів на F-16: Ігнат зробив сумну заяву
21K
Фаріон зібралася писати заяву в СБУ через студента із Криму
15K
Ізраїлю терміново потрібні представники однієї професії
12K
Звідки взялася «третя платіжка» за газ? Що повинен знати споживач
12K
Ізраїльські банки висунули ультиматум для росіян
6227
14 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Порошенко повідомив про важливу резолюцію Європейської народної партії
Сьогодні, 18:58
Британська адвокатка: Приватбанк не надав доказів привласнення будь-яких коштів Боголюбовим
Сьогодні, 17:10
Понад пів сотні ворожих атак на Донбасі: дані Генштабу про результати боїв
Сьогодні, 07:13
Дощі та холодний вітер: прогноз погоди на 14 листопада
Сьогодні, 06:10
14 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Рада готує законопроєкт щодо студентів призовного віку: стали відомі подробиці
Вчора, 08:58

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту