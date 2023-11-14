Столтенберг зробив заяву про переговори України та РФ

Наразі країни НАТО не бачать бажання вести перемовини з російським диктатором

Україна буде сама вирішувати щодо доцільності мирних перемовин з Росією. Союзники НАТО мають підтримувати її у цьому рішенні. Про це генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив перед зустріччю Ради закордонних справ Європейського Союзу з міністрами оборони.

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«Україна сама вирішує, які умови є прийнятними для переговорів і, що ще важливіше, які умови є прийнятними для будь-якої угоди. Відповідальність союзників по НАТО полягає в тому, щоб підтримувати Україну в самообороні, тому що це також в наших інтересах – показати, що ми відстоюємо верховенство права та міжнародного права та що ми допомагаємо Україні дати відсіч агресивній війні», – сказав він.

Столтенберг додав, що війни непередбачувані, і ніхто не може сказати, як і коли ця війна закінчиться. Однак нині ймовірність досягнення прийнятного для України результату переговорів зростає з більшою військовою підтримкою, яку надають США.

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Генсек НАТО зауважив, що наразі країни НАТО не бачать бажання вести перемовини з російським диктатором Володимиром Путіним про прийнятне рішення для України.

«Тож єдиний спосіб досягти цього – переконати президента Путіна, що вони не переможуть на полі бою. І єдиний спосіб досягти цього – зміцнення військового потенціалу України, надання підтримки. Отже, якщо ви хочете досягти рішення шляхом переговорів, шлях до цього – підтримка України», – додав він.

Нагадаємо, триває 629-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 57 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав чотири ракетних та 42 авіаційних удари, здійснив 26 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.