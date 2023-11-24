Bloomberg: Боротьба України за зброю та увагу відкриває шанс Путіну

Нестача військової допомоги може змусити Україну погодитися на мирні переговори з Росією

За рік лінія фронту в Україні майже не зазнала змін, у Європі проблеми з постачанням боєприпасів, а в США є ознаки політичної втоми від війни. Усі ці показники можуть відкрити шанси для російського диктатора РФ Володимира Путіна, пише Bloomberg.

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За словами журналістів, нестача військової допомоги може змусити Україну погодитися на мирні переговори з Росією з позиції слабкості. Ба більше, є й гірший варіант, якщо ЗС РФ зможуть прорвати оборону ЗСУ і залишити Кремль зовсім без стимулу до переговорів.

Зазначається, що такі прогнози серйозно хвилюють лідерів Східної Європи. Політики впевнені, що Росія не зупиниться на кордонах України, якщо вона переможе. Однак, на Заході є групи, які не розуміють цього.

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Як заявила прем'єр-міністра Естонії Кая Каллас, деякі союзники недостатньо серйозно ставляться до оборони. Водночас глава МЗС країни Габріелюс Ландсбергіс зазначив, що повільні постачання зброї можуть змусити Україну піти на переговори, чого Київ робити не хоче.

У матеріалі йдеться про те, що наступного тижня Конгрес США відновить зусилля щодо ухвалення пакета допомоги Україні. Йдеться про 61 млрд доларів, які запросив глава Білого дому Джо Байден. Президент і його прихильники сподіваються, що законодавці схвалять пакет до кінця 2023 року.

Більше того, як відзначають журналісти, можуть виникнути проблеми, якщо конфлікт в Ізраїлі розшириться. Це може змусити США передавати артилерійські боєприпаси своєму союзнику на Близькому Сході.

Неназваний дипломат ЄС повідомив журналістам, що занепокоєність полягає в тому, що відсутність постійної підтримки у справі озброєнь дозволить Путіну здобути більший вплив. Президент Латвії Едгарс Рінкевичс вважає, що угоди з Росією не представляють альтернативу. Згідно з його словами, будь-яке припинення вогню може призвести до того, що Москва стане знову сильнішою.

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«Нам просто необхідно продовжувати працювати над більш довгостроковою або структурною системою підтримки України, розуміючи, що Росія одночасно мобілізує свою економіку, свої сили і готується до тривалих зусиль», – зазначив він у Брюсселі 16 листопада.

Як повідомлялося, Україна ризикує бути втягнутою в мирні переговори з Росією, оскільки союзники не забезпечують її зброєю і боєприпасами, необхідними для перемоги у війні.