Скандал у Німеччині. Путін платив західним журналістам за інтерв'ю?

Хуберт Зайпель взяв інтерв'ю у Володимира Путіна в 2014 році

Журналіст Зайпель зізнався, що отримував гроші від російського олігарха

Німецькому журналісту Хуберту Зайпелю, який взяв інтерв'ю у президента Росії Володимира Путіна в 2014 році, загрожує судовий розгляд в Німеччині після розслідування про отримання грошей від російського олігарха. Про це повідомляє німецька телерадіокомпанія NDR.

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Журналіст зізнався NDR, що отримав гроші від російського олігарха Олексія Мордашова за двома спонсорськими контрактами в 2013 і 2018 роках і пояснив, що кошти були спрямовані на два книжкові проєкти. Мордашов перебуває в санкційному списку ЄС з березня 2022 року через напад Росії на Україну і є лояльним до Кремля олігархом.

Хуберт Зайпель не повідомив NDR про укладення контрактів. Мовник бачить у цьому значний конфлікт інтересів, який ставить під сумнів журналістську незалежність Зайпеля. За словами компанії, журналіст мав повідомити про ці контракти та гонорар. Востаннє автор працював із NDR у 2019 році.

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Компанія повідомляє, що ведеться розслідування. Будуть переглянуті процеси, пов'язані із виготовленням фільмів, які Зайпель зробив для NDR.

Також для цієї компанії журналіст взяв інтерв’ю у президента Росії Володимира Путіна в 2014 році.

Зазначимо, Зайпель написав дві книги про Путіна. «Путін. Логіка влади» (2015) і «Влада Путіна. Навіщо Європі Росія» (2021) були видані кількома мовами і стали бестселерами. Він також зняв документальний фільм «Я, Путін. Портрет» (2012), який був номінований на премію німецького телебачення за найкращий репортаж.

Нагадаємо, дослідження Cyprus Confidential («Таємниці Кіпру») показало, що Хуберт Зайпель отримав сотні тисяч євро від компаній, пов'язаних з російським мільярдером Олексієм Мордашовим.